«Шахтер с вами вышел на новый уровень». Клуб поблагодарил Луческу

В пятницу наставник Мирча Луческу объявил об уходе из «Динамо» и завершении карьеры. Тренер в Украине выиграл 22 трофея с «Шахтером», который поблагодарил специалиста за работу.

«15 лет своей блестящей карьеры Мирча Луческу посвятил работе в украинском футболе. Именно здесь он добился наибольших успехов: выиграл 25 трофеев, став самым титулованным тренером в истории независимой Украины, 9 раз признавался тренером года. Огромный вклад Мирчи Луческу в развитие футбола в нашей стране невозможно переоценить. Его игровой стиль всегда считался одним из самых ярких в европейском футболе, а тренерские идеи и философия были ориентиром многих коллег. Румынский наставник воспитал многих талантливых игроков, некоторые из которых стали звездами украинского и мирового футбола».

«Мирча Луческу сыграл выдающуюся роль в современной истории донецкого «Шахтера», став олицетворением самой успешной эры клуба. В течение 12 сезонов он одержал вместе с командой множество невероятных побед и завоевал 22 трофея, среди которых 8 титулов чемпионов Украины и Кубок УЕФА в 2009 году. Под его руководством «Шахтер» вышел на новый уровень, получив признание всей футбольной Европы».

«Отдельного уважения заслуживает то, что после начала войны на Донбассе 2014 года и полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года Мирча Луческу не оставил Украину, а продолжил работать, помогать всеми силами украинскому футболу и поддерживать украинцев. Этими достижениями Мирча Луческу навсегда вписал свое имя в историю украинского футбола и оставляет Украину в статусе легенды».

«Спасибо за все, Мистер!».