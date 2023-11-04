Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Шахтер с вами вышел на новый уровень». Клуб поблагодарил Луческу
Украина. Премьер лига
04 ноября 2023, 13:49 |
919
0

«Шахтер с вами вышел на новый уровень». Клуб поблагодарил Луческу

В «Шахтере» вспомнили все достижения тренера

04 ноября 2023, 13:49 |
919
0
«Шахтер с вами вышел на новый уровень». Клуб поблагодарил Луческу
ФК Шахтер. Мирча Луческу

В пятницу наставник Мирча Луческу объявил об уходе из «Динамо» и завершении карьеры. Тренер в Украине выиграл 22 трофея с «Шахтером», который поблагодарил специалиста за работу.

«15 лет своей блестящей карьеры Мирча Луческу посвятил работе в украинском футболе. Именно здесь он добился наибольших успехов: выиграл 25 трофеев, став самым титулованным тренером в истории независимой Украины, 9 раз признавался тренером года. Огромный вклад Мирчи Луческу в развитие футбола в нашей стране невозможно переоценить. Его игровой стиль всегда считался одним из самых ярких в европейском футболе, а тренерские идеи и философия были ориентиром многих коллег. Румынский наставник воспитал многих талантливых игроков, некоторые из которых стали звездами украинского и мирового футбола».

«Мирча Луческу сыграл выдающуюся роль в современной истории донецкого «Шахтера», став олицетворением самой успешной эры клуба. В течение 12 сезонов он одержал вместе с командой множество невероятных побед и завоевал 22 трофея, среди которых 8 титулов чемпионов Украины и Кубок УЕФА в 2009 году. Под его руководством «Шахтер» вышел на новый уровень, получив признание всей футбольной Европы».

«Отдельного уважения заслуживает то, что после начала войны на Донбассе 2014 года и полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года Мирча Луческу не оставил Украину, а продолжил работать, помогать всеми силами украинскому футболу и поддерживать украинцев. Этими достижениями Мирча Луческу навсегда вписал свое имя в историю украинского футбола и оставляет Украину в статусе легенды».

«Спасибо за все, Мистер!».

По теме:
Роман ГРИГОРЧУК: «Характеристики организма Штогрина - на Лигу чемпионов»
ШОВКОВСКИЙ игрокам Динамо: «Есть уровень, ниже которого нельзя опускаться»
ЛУЧЕСКУ: «Если бы я посоветовался с Суркисом, он убедил бы меня остаться»
Шахтер Донецк Мирча Луческу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Статистика матча Динамо – Шахтер. Одинаковая точность передач, близкий xG
Футбол | 04 ноября 2023, 11:52 6
Статистика матча Динамо – Шахтер. Одинаковая точность передач, близкий xG
Статистика матча Динамо – Шахтер. Одинаковая точность передач, близкий xG

Игра завершилась победой «Шахтера»

Шаг до трофея. Определены финалисты чемпионата мира по мини-футболу
Футбол | 03 ноября 2023, 23:59 0
Шаг до трофея. Определены финалисты чемпионата мира по мини-футболу
Шаг до трофея. Определены финалисты чемпионата мира по мини-футболу

В финале сыграют Румыния и Казахстан, за бронзу – Венгрия и Азербайджан

Усик признался, что сказал Фьюри во время битвы взглядов после боя с Нганну
Бокс | 03.11.2023, 17:59
Усик признался, что сказал Фьюри во время битвы взглядов после боя с Нганну
Усик признался, что сказал Фьюри во время битвы взглядов после боя с Нганну
Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»
Футбол | 03.11.2023, 19:22
Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»
Главная ошибка в истории МЮ. Трансфер Антони превращается в катастрофу
Футбол | 04.11.2023, 12:35
Главная ошибка в истории МЮ. Трансфер Антони превращается в катастрофу
Главная ошибка в истории МЮ. Трансфер Антони превращается в катастрофу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ШАЦКИХ: «Месси всю карьеру ходит пешком, но восемь Золотых мячей забрал»
ШАЦКИХ: «Месси всю карьеру ходит пешком, но восемь Золотых мячей забрал»
03.11.2023, 13:07 5
Футбол
«Моя ошибка». Залужный рассказал, почему контрнаступление было неудачным
«Моя ошибка». Залужный рассказал, почему контрнаступление было неудачным
02.11.2023, 13:28 58
Война
Фьюри рассказал, кто будет новым королем супертяжелого веса
Фьюри рассказал, кто будет новым королем супертяжелого веса
02.11.2023, 14:29 2
Бокс
Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?
Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?
03.11.2023, 14:25 26
Футбол
Матч WTA FInals Соболенко – Рыбакина прерван. Елена будет подавать на сет
Матч WTA FInals Соболенко – Рыбакина прерван. Елена будет подавать на сет
03.11.2023, 07:10
Теннис
Линекер прокомментировал «передачу» ему Золотого мяча-1986
Линекер прокомментировал «передачу» ему Золотого мяча-1986
02.11.2023, 17:21 4
Футбол
Назван клуб Ла Лиги, который хочет подписать Андрея Лунина
Назван клуб Ла Лиги, который хочет подписать Андрея Лунина
03.11.2023, 12:56
Футбол
Игроку рассекли горло коньком. НХЛ и хоккеисты не знают, что делать дальше
Игроку рассекли горло коньком. НХЛ и хоккеисты не знают, что делать дальше
02.11.2023, 13:10 10
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем