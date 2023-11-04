Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роман ГРИГОРЧУК: «Характеристики организма Штогрина - на Лигу чемпионов»
Украина. Премьер лига
04 ноября 2023, 13:40 |
948
1

Роман ГРИГОРЧУК: «Характеристики организма Штогрина - на Лигу чемпионов»

Главный тренер «Черноморца» - о форварде Андрее Штогрине

04 ноября 2023, 13:40 |
948
1
Роман ГРИГОРЧУК: «Характеристики организма Штогрина - на Лигу чемпионов»
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук поделился мыслями относительно форварда своей команды Андрея Штогрина.

«Штогрин — не тот человек, который бы подумал, что он уже достиг столько, что ему уже надо почивать на лаврах. Сейчас то время, когда ему надо начать очень сильно работать. Он сейчас имеет все для этого. Главное — он имеет позитив и прекрасную форму. Характеристики его организма — на Лигу чемпионов, а не только для "Черноморца". А еще есть мышление, анализ, техническое исполнение, тактическое — здесь надо работать. Но он сейчас получил такую среду, которая лучше всего для прогресса футболиста», — сказал Григорчук.

Отметим, что в двух последних матчах «Черноморца» Андрей Штогрин забил пять голов и сделал одну результативную передачу. В последнем из них, четвертьфинале Кубка Украины, «Черноморец» разгромил «Зарю» со счетом 4:1.

По теме:
«Шахтер с вами вышел на новый уровень». Клуб поблагодарил Луческу
ШОВКОВСКИЙ игрокам Динамо: «Есть уровень, ниже которого нельзя опускаться»
ЛУЧЕСКУ: «Если бы я посоветовался с Суркисом, он убедил бы меня остаться»
Черноморец Одесса Роман Григорчук Андрей Штогрин Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Профутбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирча Луческу. Зима Патриарха
Футбол | 04 ноября 2023, 10:45 12
Мирча Луческу. Зима Патриарха
Мирча Луческу. Зима Патриарха

Валерий Василенко – об эпохальном

Главная ошибка в истории МЮ. Трансфер Антони превращается в катастрофу
Футбол | 04 ноября 2023, 12:35 0
Главная ошибка в истории МЮ. Трансфер Антони превращается в катастрофу
Главная ошибка в истории МЮ. Трансфер Антони превращается в катастрофу

Goal.com – о неудачных попытках бразильского вингера заиграть на «Олд Траффорд»

Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»
Футбол | 03.11.2023, 19:22
Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»
Свентек vs Соболенко. Определены полуфинальные пары на Итоговом турнире WTA
Теннис | 04.11.2023, 06:00
Свентек vs Соболенко. Определены полуфинальные пары на Итоговом турнире WTA
Свентек vs Соболенко. Определены полуфинальные пары на Итоговом турнире WTA
Шаг до трофея. Определены финалисты чемпионата мира по мини-футболу
Футбол | 03.11.2023, 23:59
Шаг до трофея. Определены финалисты чемпионата мира по мини-футболу
Шаг до трофея. Определены финалисты чемпионата мира по мини-футболу
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
ну тут полностью заслуга Григорчука. Другой бы этого парня давно списал, а Григорчук сделал из него лидера команды в 25 лет.
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Марадона и не Месси. Папа римский удивил при выборе лучшего футболиста
Не Марадона и не Месси. Папа римский удивил при выборе лучшего футболиста
03.11.2023, 12:46 8
Футбол
Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ
Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ
02.11.2023, 22:29 40
Футбол
Фьюри рассказал, кто будет новым королем супертяжелого веса
Фьюри рассказал, кто будет новым королем супертяжелого веса
02.11.2023, 14:29 2
Бокс
От противного. Шахтер оставил за собой поединок против Динамо
От противного. Шахтер оставил за собой поединок против Динамо
03.11.2023, 18:58 225
Футбол
Усик признался, что сказал Фьюри во время битвы взглядов после боя с Нганну
Усик признался, что сказал Фьюри во время битвы взглядов после боя с Нганну
03.11.2023, 17:59
Бокс
Линекер прокомментировал «передачу» ему Золотого мяча-1986
Линекер прокомментировал «передачу» ему Золотого мяча-1986
02.11.2023, 17:21 4
Футбол
Стало известно, кто возглавит Динамо. Суркис проведет презентацию 4 ноября
Стало известно, кто возглавит Динамо. Суркис проведет презентацию 4 ноября
03.11.2023, 22:35 58
Футбол
«Моя ошибка». Залужный рассказал, почему контрнаступление было неудачным
«Моя ошибка». Залужный рассказал, почему контрнаступление было неудачным
02.11.2023, 13:28 58
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем