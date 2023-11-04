Роман ГРИГОРЧУК: «Характеристики организма Штогрина - на Лигу чемпионов»

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук поделился мыслями относительно форварда своей команды Андрея Штогрина.

«Штогрин — не тот человек, который бы подумал, что он уже достиг столько, что ему уже надо почивать на лаврах. Сейчас то время, когда ему надо начать очень сильно работать. Он сейчас имеет все для этого. Главное — он имеет позитив и прекрасную форму. Характеристики его организма — на Лигу чемпионов, а не только для "Черноморца". А еще есть мышление, анализ, техническое исполнение, тактическое — здесь надо работать. Но он сейчас получил такую среду, которая лучше всего для прогресса футболиста», — сказал Григорчук.

Отметим, что в двух последних матчах «Черноморца» Андрей Штогрин забил пять голов и сделал одну результативную передачу. В последнем из них, четвертьфинале Кубка Украины, «Черноморец» разгромил «Зарю» со счетом 4:1.