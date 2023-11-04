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  4. ШОВКОВСКИЙ игрокам Динамо: «Есть уровень, ниже которого нельзя опускаться»
Украина. Премьер лига
04 ноября 2023, 13:11 |
1782
11

ШОВКОВСКИЙ игрокам Динамо: «Есть уровень, ниже которого нельзя опускаться»

Тренер обратился к игрокам

04 ноября 2023, 13:11 |
1782
11
ШОВКОВСКИЙ игрокам Динамо: «Есть уровень, ниже которого нельзя опускаться»
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Александр Шовковский заменил в «Динамо» Мирчу Луческу и стал исполняющим обязанности главного тренера. Специалист обратился к игрокам.

«За результат всегда отвечают главный тренер и его тренерский штаб, вы отвечаете за качество своей игры. И у вас есть определенный уровень игры, ниже которого вы не имеете права опускаться и должны стремиться к его повышению».

«Мистер Луческу вкладывал в вас свои силы, знания, опыт. А добился он многого в своей жизни и карьере. Поэтому я хочу, чтобы вы еще раз поблагодарили Мистера за проделанную работу», – сказал Шовковский.

В следующем туре команда сыграет против «Кривбасса».

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Динамо Киев Мирча Луческу Александр Шовковский Украинская Премьер-лига
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 11
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Gargantua
первая проблема это конечно защита.
у Динамо один игрок в защите, который держит уровень, это Дубинчак. 
со всеми остальными надо работать и в случае отсутствия прогресса прощаться.
нельзя продолжать ставить в основу игрока, который проваливает матч за матчем. Нет замены значит надо ставить дублеров.
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+2
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John Week
Нема тієї ситуації яку не можна погіршити.
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+1
Batya
Варто було ставити Костюка. продавати Шапу, Шепу, Бущана, Буя. Караваєва та будувати із молоді нову команду, а так із Сашо, як біля РОЗБИТОГО  корита.
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+1
John Week
Сашо: Нижче 8го місця Динамо не може опуститися! 
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0
Петро Штука
Кожного разу коли говрим про дно оказується шо то ше далеко не воно))
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0
Gargantua
взывать к футболистам не надо. ими надо управлять.
Ставить правильные требования и в случае не выполнения сажать на банку, ставить других.
у Луческу в Шахтере были бразильцы, которым можно было все. Потому что они технически были на голову выше всех.
в Динамо после первого успешного сезона он создал подобную касту из украинских игроков Динамо. во главе с Сидорчуком. Это было ошибкой. Надо было продолжать обновлять команду и все время держать лидеров в тонусе конкуренцией.
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0
ua
даешь 1 лигу
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0
Alexander Киев
4-те як максимум, 7-ме місце як мінімум  гарні плани 
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-4
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