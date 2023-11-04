ШОВКОВСКИЙ игрокам Динамо: «Есть уровень, ниже которого нельзя опускаться»
Тренер обратился к игрокам
Александр Шовковский заменил в «Динамо» Мирчу Луческу и стал исполняющим обязанности главного тренера. Специалист обратился к игрокам.
«За результат всегда отвечают главный тренер и его тренерский штаб, вы отвечаете за качество своей игры. И у вас есть определенный уровень игры, ниже которого вы не имеете права опускаться и должны стремиться к его повышению».
«Мистер Луческу вкладывал в вас свои силы, знания, опыт. А добился он многого в своей жизни и карьере. Поэтому я хочу, чтобы вы еще раз поблагодарили Мистера за проделанную работу», – сказал Шовковский.
В следующем туре команда сыграет против «Кривбасса».
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