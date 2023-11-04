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Украина. Премьер лига
04 ноября 2023, 10:51 | Обновлено 04 ноября 2023, 10:55
726
0

Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Не могли выполнить все, что просил Луческу»

Хавбек оценил неудачи команды

04 ноября 2023, 10:51 | Обновлено 04 ноября 2023, 10:55
726
0
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Не могли выполнить все, что просил Луческу»
ФК Динамо Киев. Виталия Буяльский

Лидер «Динамо» Виталий Буяльский оценил последние неудачи команды и уход наставника Мирчи Луческу, который завершил карьеру.

«В ситуации виноваты футболисты, которые отвечают за игру, и тренер, который отвечает за результат. Все вместе виноваты. Плавили Луческу? Это не так».

«Просто, возможно, мы не могли выполнять все, что он просил от нас» – сказал Буяльский.

Команда находится на серии из четырех матчей без побед в УПЛ.

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Динамо Киев Мирча Луческу Виталий Буяльский Украинская Премьер-лига
Источник Профутбол Digital
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