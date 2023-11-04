Украина. Премьер лига04 ноября 2023, 10:51 | Обновлено 04 ноября 2023, 10:55
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Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Не могли выполнить все, что просил Луческу»
Хавбек оценил неудачи команды
04 ноября 2023, 10:51 | Обновлено 04 ноября 2023, 10:55
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Лидер «Динамо» Виталий Буяльский оценил последние неудачи команды и уход наставника Мирчи Луческу, который завершил карьеру.
«В ситуации виноваты футболисты, которые отвечают за игру, и тренер, который отвечает за результат. Все вместе виноваты. Плавили Луческу? Это не так».
«Просто, возможно, мы не могли выполнять все, что он просил от нас» – сказал Буяльский.
Команда находится на серии из четырех матчей без побед в УПЛ.
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