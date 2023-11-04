С кем сыграет Джокович? Стали известны полуфиналисты на Мастерсе в Париже

3 ноября состоялись матчи 1/4 финала на турнире серии АТР 1000 в Париже (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

Первая ракетка мира Новак Джокович в трех сетах переиграл Хольгера Руне. Далее он сыграет против Андрея Рублева, который выиграл у Алекса де Минаура.

В полуфинале в нижней части турнирной сетки сыграют Григор Димитров и Стефанос Циципас. Болгарин закрыл Хуберта Хуркача, а грек переиграл Карена Хачанова.

АТР 1000 Париж. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Хольгер Руне [6] – 7:5, 6:7 (3:7), 6:4

Алекс де Минаур [13] – Андрей Рублев [5] – 6:4, 3:6, 1:6

Нижняя часть сетки

Хуберт Хуркач [11] – Григор Димитров – 1:6, 6:4, 4:6

Стефанос Циципас [7] – Карен Хачанов [16] – 6:3, 6:4

АТР 1000 Париж. Пары 1/2 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Андрей Рублев [5]

Григор Димитров – Стефанос Циципас