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ATP
04 ноября 2023, 06:30 | Обновлено 04 ноября 2023, 07:20
392
0

С кем сыграет Джокович? Стали известны полуфиналисты на Мастерсе в Париже

Новак выиграл у Хольгера Руне, Григор Димтров переиграл Хуберта Хуркача

04 ноября 2023, 06:30 | Обновлено 04 ноября 2023, 07:20
392
0
С кем сыграет Джокович? Стали известны полуфиналисты на Мастерсе в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Григор Димитров

3 ноября состоялись матчи 1/4 финала на турнире серии АТР 1000 в Париже (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

Первая ракетка мира Новак Джокович в трех сетах переиграл Хольгера Руне. Далее он сыграет против Андрея Рублева, который выиграл у Алекса де Минаура.

В полуфинале в нижней части турнирной сетки сыграют Григор Димитров и Стефанос Циципас. Болгарин закрыл Хуберта Хуркача, а грек переиграл Карена Хачанова.

АТР 1000 Париж. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Хольгер Руне [6] – 7:5, 6:7 (3:7), 6:4
Алекс де Минаур [13] – Андрей Рублев [5] – 6:4, 3:6, 1:6

Нижняя часть сетки

Хуберт Хуркач [11] – Григор Димитров – 1:6, 6:4, 4:6
Стефанос Циципас [7] – Карен Хачанов [16] – 6:3, 6:4

АТР 1000 Париж. Пары 1/2 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Андрей Рублев [5]
Григор Димитров – Стефанос Циципас

По теме:
Димитров – Циципас, Джокович – Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стали известны все участники Итогового турнира АТР 2023
Отомстил за прошлогодний финал. Джокович обыграл Руне на Мастерсе в Париже
ATP Париж Новак Джокович Хольгер Руне Алекс де Минаур Андрей Рублев Хуберт Хуркач Григор Димитров Стефанос Циципас Карен Хачанов
Источник Sport.ua
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