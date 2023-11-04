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04 ноября 2023, 02:50 | Обновлено 04 ноября 2023, 03:02
87
1

Хави: «Месси заслуженно выиграл Золотой мяч в 2010 году»

Тренер «Барселоны» тогда тоже попал в тройку номинантов

04 ноября 2023, 02:50 | Обновлено 04 ноября 2023, 03:02
87
1
Хави: «Месси заслуженно выиграл Золотой мяч в 2010 году»
Getty Images/Global Images Ukraine. Месси и Хави на церемонии вручения ЗМ-2010

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави вспомнил 2010 год, когда победу в голосовании за главную индивидуальную награду в футболе «Золотой мяч» получил его партнер Лионель Месси.

«Были Иньеста, я, Вилья, Касильяс, Пике, Рамос... Нас было много (в 2010 году сборная Испании стала чемпионом мира, Хави подразумевает, что из-за этого в списке номинантов было много представителей той команды прим. Sport.ua.

Я считаю победу Месси справедливой. Она была справедлива потому, что на тот момент он был лучшим футболистом», – сказал Хави

Напомним, что в 2010 году в тройку номинантов на «Золотой м'яч» попали Хави, Иньеста и Месси, по прогнозам специалистов, аргентинец должен был получать третье место, но именно Лионель неожиданно завоевал трофей.

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Хави Лионель Месси Андрес Иньеста Золотой мяч
Источник Marca
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AndiM
Якщо б заслужено, то про це б не згадували вже 13 років.
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