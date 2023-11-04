Хави: «Месси заслуженно выиграл Золотой мяч в 2010 году»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави вспомнил 2010 год, когда победу в голосовании за главную индивидуальную награду в футболе «Золотой мяч» получил его партнер Лионель Месси.

«Были Иньеста, я, Вилья, Касильяс, Пике, Рамос... Нас было много (в 2010 году сборная Испании стала чемпионом мира, Хави подразумевает, что из-за этого в списке номинантов было много представителей той команды – прим. Sport.ua.

Я считаю победу Месси справедливой. Она была справедлива потому, что на тот момент он был лучшим футболистом», – сказал Хави

Напомним, что в 2010 году в тройку номинантов на «Золотой м'яч» попали Хави, Иньеста и Месси, по прогнозам специалистов, аргентинец должен был получать третье место, но именно Лионель неожиданно завоевал трофей.