Ефим КОНОПЛЯ: «Все, что пишут в интернете о Пушиче, – правда»

После победного матча против киевского «Динамо» (1:0) защитник донецкого «Шахтера"» Ефим Конопля в эфире FootballHub кратко прокомментировал нового главного тренера своей команды Марино Пушича.

«Изменилось кардинально все. Все, что говорят в интернете, – это правда», — сказал Конопля.

Напомним, перед Пушичем команду возглавлял нидерландский специалист Патрик ван Леувен, после увольнения получивший в свой адрес достаточно много негативных комментариев от представителей «Шахтера». К примеру, Георгий Судаков заявил, что от Пушича получил за несколько минут больше информации о построении игры, чем от ван Леувена за месяцы.