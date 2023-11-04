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  4. Ефим КОНОПЛЯ: «Все, что пишут в интернете о Пушиче, – правда»
Украина. Премьер лига
04 ноября 2023, 02:12 | Обновлено 04 ноября 2023, 02:26
69
1

Ефим КОНОПЛЯ: «Все, что пишут в интернете о Пушиче, – правда»

Защитник «Шахтера» высказался о главном тренере своей команды

04 ноября 2023, 02:12 | Обновлено 04 ноября 2023, 02:26
69
1
Ефим КОНОПЛЯ: «Все, что пишут в интернете о Пушиче, – правда»
ФК Шахтер. Ефим Конопля

После победного матча против киевского «Динамо» (1:0) защитник донецкого «Шахтера"» Ефим Конопля в эфире FootballHub кратко прокомментировал нового главного тренера своей команды Марино Пушича.

«Изменилось кардинально все. Все, что говорят в интернете, – это правда», — сказал Конопля.

Напомним, перед Пушичем команду возглавлял нидерландский специалист Патрик ван Леувен, после увольнения получивший в свой адрес достаточно много негативных комментариев от представителей «Шахтера». К примеру, Георгий Судаков заявил, что от Пушича получил за несколько минут больше информации о построении игры, чем от ван Леувена за месяцы.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер Ефим Конопля Марино Пушич
Источник FootballHub
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Комментарии 1
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andre_lui
Не тим займаєтеся! Вчіться у Шевченка, можливо і будете в чомусь схожими. Жодного слова поганого не сказав про жодного наставника, партнера по команді. Хоча підстав було набагато більше. Це називається професіоналізм. А тут Санта Барбара якась
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