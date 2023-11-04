Ефим КОНОПЛЯ: «Все, что пишут в интернете о Пушиче, – правда»
Защитник «Шахтера» высказался о главном тренере своей команды
После победного матча против киевского «Динамо» (1:0) защитник донецкого «Шахтера"» Ефим Конопля в эфире FootballHub кратко прокомментировал нового главного тренера своей команды Марино Пушича.
«Изменилось кардинально все. Все, что говорят в интернете, – это правда», — сказал Конопля.
Напомним, перед Пушичем команду возглавлял нидерландский специалист Патрик ван Леувен, после увольнения получивший в свой адрес достаточно много негативных комментариев от представителей «Шахтера». К примеру, Георгий Судаков заявил, что от Пушича получил за несколько минут больше информации о построении игры, чем от ван Леувена за месяцы.
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