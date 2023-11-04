Подарок команде Трубина. Порту дома уступил Эшторилу

В поединке 10 тура чемпионата Португалии «Порту» дома принимал «Эшторил». В случае победы хозяева обходили бы в турнирной таблице «Бенфику» Анатолия Трубина и поднимались на второе место (правда, «Бенфика» должна сыграть позже еще свою игру).

Но даже временно на второе место «Порту» не поднялся, дома команда неожиданно уступила «Эшторилу» со счетом 0:1.

Чемпионат Португалии. 10 тур

Порту – Эшторил – 0:1

Гол: Холсгров, 75