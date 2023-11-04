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Чемпионат Португалии
Порту
03.11.2023 22:15 – FT 0 : 1
Эшторил-Прая
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Португалия
04 ноября 2023, 01:48 | Обновлено 04 ноября 2023, 01:49
43
0

Подарок команде Трубина. Порту дома уступил Эшторилу

Команде даже временно не удалось обойти «Бенфику»

04 ноября 2023, 01:48 | Обновлено 04 ноября 2023, 01:49
43
0
Подарок команде Трубина. Порту дома уступил Эшторилу
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 10 тура чемпионата Португалии «Порту» дома принимал «Эшторил». В случае победы хозяева обходили бы в турнирной таблице «Бенфику» Анатолия Трубина и поднимались на второе место (правда, «Бенфика» должна сыграть позже еще свою игру).

Но даже временно на второе место «Порту» не поднялся, дома команда неожиданно уступила «Эшторилу» со счетом 0:1.

Чемпионат Португалии. 10 тур

Порту – Эшторил – 0:1

Гол: Холсгров, 75

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Джордан Холсгров (Эшторил-Прая).
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Эшторил Порту чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Бенфика видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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