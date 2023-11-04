Лас-Пальмас – Атлетико – 2:1. Гол Мораты не помог. Видео голов и обзор
Мадридская команда не сумела догнать конкурентов
В поединке 11 тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» мог догнать дуэт лидеров – «Реал» и «Жирону». Для этого ему необходимо было победить «Лас-Пальмас» на выезде.
Но победу одержать не удалось. Мадридская команда пропустила два гола во втором тайме, в конце игры Альваро Мората сократил разрыв, но не больше. Таким образом, у «Атлетико» осталось 25 очков и третье место.
Чемпионат Испании 11 тур
Лас-Пальмас – Атлетико – 2:1
Голы: Кириан Родригес, 51, Бенито Рамирес, 75 – Альваро Мората, 83
Видео голов и обзор матча
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