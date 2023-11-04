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Чемпионат Испании
Лас Пальмас
03.11.2023 22:00 – FT 2 : 1
Атлетико Мадрид
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Испания
04 ноября 2023, 01:30 | Обновлено 04 ноября 2023, 01:32
33
0

Лас-Пальмас – Атлетико – 2:1. Гол Мораты не помог. Видео голов и обзор

Мадридская команда не сумела догнать конкурентов

04 ноября 2023, 01:30 | Обновлено 04 ноября 2023, 01:32
33
0
Лас-Пальмас – Атлетико – 2:1. Гол Мораты не помог. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 11 тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» мог догнать дуэт лидеров – «Реал» и «Жирону». Для этого ему необходимо было победить «Лас-Пальмас» на выезде.

Но победу одержать не удалось. Мадридская команда пропустила два гола во втором тайме, в конце игры Альваро Мората сократил разрыв, но не больше. Таким образом, у «Атлетико» осталось 25 очков и третье место.

Чемпионат Испании 11 тур

Лас-Пальмас – Атлетико – 2:1

Голы: Кириан Родригес, 51, Бенито Рамирес, 75 – Альваро Мората, 83

Видео голов и обзор матча

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Бенито Рамирес (Лас Пальмас).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Кириан Родригес (Лас Пальмас).
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Лас-Пальмас Атлетико Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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