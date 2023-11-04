Атлетико проиграл Лас-Пальмасу и упустил шанс догнать Реал с Жироной

В матче 12-го тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» обыграл «Атлетико» (2:1) на домашней арене «Гран Канария» в Лас-Пальмасе.

У хозяев поля отличились Кириан Родригес и Бенито Рамирес, на что гости ответили только одним точным точным ударом Альваро Мораты.

«Атлетико» идет на 3-м месте (25 очков), упустив шанс догнать «Реал» с «Жироной» (по 28). «Лас-Пальмас» имеет 17 пунктов (9-я позиция).

Ла Лига. 12-й тур, 3 ноября

Лас-Пальмас – Атлетико – 2:1

Голы: Кириан Родригес, 51, Бенито Рамирес, 75 – Альваро Мората, 83

Видеообзор матча