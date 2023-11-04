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Чемпионат Германии
Дармштадт
03.11.2023 21:30 – FT 1 : 2
Бохум
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
04 ноября 2023, 01:32 | Обновлено 04 ноября 2023, 01:35
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0

Бохум переиграл Дармштадт на старте 10-го тура. Ордец не играл из-за травмы

Команды играли матч Бундеслиги на стадионе «Белленфалльтор» в Дармштадте

04 ноября 2023, 01:32 | Обновлено 04 ноября 2023, 01:35
24
0
Бохум переиграл Дармштадт на старте 10-го тура. Ордец не играл из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Ордец

В матче 10-го тура чемпионата Германии «Дармштадт» проиграл «Бохуму» со счетом 1:2.

Команды играли на стадионе «Белленфалльтор» в Дармштадте.

У гостей не играл Иван Ордец, который летом 2022 года веселися на корпоративе с партнерами по динамо москва.

Ордец получил тяжелую травму в предыдущем матче.

Бундеслига. 10-й тур, 3 ноября

Дармштадт – Бохум – 1:2

Голы: Нюрнбергер, 43 – Асано, 25, 54

Видеообзор матча

События матча

70’
Фабиан Холланд (Дармштадт) получает красную карточку.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Такума Асано (Бохум).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Нюрнбергер (Дармштадт).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Такума Асано (Бохум).
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чемпионат Германии по футболу Бохум Дармштадт Бундеслига Иван Ордец видео голов и обзор травма
Источник Sport.ua
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