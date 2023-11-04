Бохум переиграл Дармштадт на старте 10-го тура. Ордец не играл из-за травмы

В матче 10-го тура чемпионата Германии «Дармштадт» проиграл «Бохуму» со счетом 1:2.

Команды играли на стадионе «Белленфалльтор» в Дармштадте.

У гостей не играл Иван Ордец, который летом 2022 года веселися на корпоративе с партнерами по динамо москва.

Ордец получил тяжелую травму в предыдущем матче.

Бундеслига. 10-й тур, 3 ноября

Дармштадт – Бохум – 1:2

Голы: Нюрнбергер, 43 – Асано, 25, 54

Видеообзор матча