Италия04 ноября 2023, 00:32 | Обновлено 04 ноября 2023, 00:42
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Лацио лихорадит. Болонья взяла три очка, наказав бьянкочелести
Хозяева поля поднялись на 6-е место в чемпионате Италии
04 ноября 2023, 00:32 | Обновлено 04 ноября 2023, 00:42
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В матче 11-го тура чемпионата Италии «Болонья» выиграла у «Лацио» 1:0.
Команды провели игру на стадионе «Ренато Даль'Ара» в Болонье.
Единственный в матче гол забил хавбек Льюис Фергюсон на 46-й минуте.
«Болонья» набрала 18 очков и поднялась на 6-е место. «Лацио» играет нестабильно и занимает 8-ю позицию (16 очков).
Серия А. 11-й тур, 3 ноября
Болонья – Лацио – 1:0
Гол: Льюис Фергюсон, 46
Видео гола и обзор матча
События матча
46’
ГОЛ ! Мяч забил Льюис Фергюсон (Болонья).
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