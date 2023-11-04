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Чемпионат Италии
Болонья
03.11.2023 21:45 – FT 1 : 0
Лацио
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Италия
04 ноября 2023, 00:32 | Обновлено 04 ноября 2023, 00:42
21
0

Лацио лихорадит. Болонья взяла три очка, наказав бьянкочелести

Хозяева поля поднялись на 6-е место в чемпионате Италии

04 ноября 2023, 00:32 | Обновлено 04 ноября 2023, 00:42
21
0
Лацио лихорадит. Болонья взяла три очка, наказав бьянкочелести
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 11-го тура чемпионата Италии «Болонья» выиграла у «Лацио» 1:0.

Команды провели игру на стадионе «Ренато Даль'Ара» в Болонье.

Единственный в матче гол забил хавбек Льюис Фергюсон на 46-й минуте.

«Болонья» набрала 18 очков и поднялась на 6-е место. «Лацио» играет нестабильно и занимает 8-ю позицию (16 очков).

Серия А. 11-й тур, 3 ноября

Болонья – Лацио – 1:0

Гол: Льюис Фергюсон, 46

Видео гола и обзор матча

События матча

46’
ГОЛ ! Мяч забил Льюис Фергюсон (Болонья).
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Источник Sport.ua
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