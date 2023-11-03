Святослав СИРОТА: «Не понимаю радости людей по поводу отставки Луческу»
Экс-вратарь «Динамо» предлагает Костюка, Гусева, Шовковского или Максимова
Экс-вратарь «Динамо» Святослав Сирота прокомментировал отставку румынского наставника киевской команды Мирчи Луческу:
«Честно, не понимаю радости людей. Вы реально уверены, что с этими юными пацанами у кого-то нового будет результат? Они – потенциально хорошие игроки. Но они еще молодые, у них отсутствует опыт.
Если отставка будет принята, безусловно, я рад видеть Игоря Костюка, или Олега Гусева, или Александра Шовковского.
Но, по моему мнению, про результат без опытных игроков пока можно забыть. PS. Кстати, Юрий Максимов. Тоже рад был бы видеть».
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