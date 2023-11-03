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Испания
03 ноября 2023, 22:44 | Обновлено 03 ноября 2023, 22:49
375
0

Ударили евро. УЕФА оштрафовал Барселону

Каталонский клуб понесет финансовое наказание

03 ноября 2023, 22:44 | Обновлено 03 ноября 2023, 22:49
375
0
Ударили евро. УЕФА оштрафовал Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine

В УЕФА приняли решение наложить штраф на «Барселону» за нарушения правил финансового фэйр-плей.

Сообщается, что это наказание постигло «сине-гранатовых» за допущенные нарушения в сезоне-2022/2023.

В вину «Барселоне» вменяется то, что она неверно указывала свои доходы. В УЕФА специальная комиссия установила, что каталонский клуб включал в статью доходов средства, которые он получал от нематериальных активов.

Ранее «Барселона» уже подавали апелляцию об отмене данного штрафа, на Апелляционная палата Инстанции по финансовому контролю клубов отклонила ее, оставив в силе первоначальное решение о штрафе.

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Источник Football Espana
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