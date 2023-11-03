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Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 22:25 | Обновлено 03 ноября 2023, 22:32
683
0

Динамо повторило личный антирекорд в УПЛ

4-й раз в истории киевляне потерпели два поражения подряд на своем поле

03 ноября 2023, 22:25 | Обновлено 03 ноября 2023, 22:32
683
0
Динамо повторило личный антирекорд в УПЛ
ФК Динамо

«Динамо», уступив дома «Шахтеру» (0:1), повторило личный антирекорд. Киевляне 4-й раз в истории проиграли два матча подряд на своем поле в чемпионатах Украины. Дважды бело-синие зарабатывали две «баранки» кряду в родных стенах при Мирче Луческу и по разу – при Валерии Лобановским и Сергее Реброве.

Между тем безвыигрышная серия «Динамо» в домашних баталиях с «Шахтером» достигла 7 матчей (3 ничьих и 4 поражения). Последний раз киевляне брали верх над дончанами на своем поле 5 лет назад – 3 августа 2018 года – 1:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Два подряд поражения Динамо на своем поле в чемпионатах Украины

Сезон

Тренер Динамо

Соперники

1997/98

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Металлург Д - 0:1, Карпаты - 0:1

2016/17

Сергей РЕБРОВ

Ворскла - 0:2, Заря - 0:1

2022/23

Мирча ЛУЧЕСКУ

Ингулец - 0:2, Заря - 0:1

2023/24

Мирча ЛУЧЕСКУ

Днепр-1 - 0:1, Шахтер - 0:1
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Источник Sport.ua
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