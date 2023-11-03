Динамо повторило личный антирекорд в УПЛ
4-й раз в истории киевляне потерпели два поражения подряд на своем поле
«Динамо», уступив дома «Шахтеру» (0:1), повторило личный антирекорд. Киевляне 4-й раз в истории проиграли два матча подряд на своем поле в чемпионатах Украины. Дважды бело-синие зарабатывали две «баранки» кряду в родных стенах при Мирче Луческу и по разу – при Валерии Лобановским и Сергее Реброве.
Между тем безвыигрышная серия «Динамо» в домашних баталиях с «Шахтером» достигла 7 матчей (3 ничьих и 4 поражения). Последний раз киевляне брали верх над дончанами на своем поле 5 лет назад – 3 августа 2018 года – 1:0.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Два подряд поражения Динамо на своем поле в чемпионатах Украины
|
Сезон
|
Тренер Динамо
|
Соперники
|
1997/98
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Металлург Д - 0:1, Карпаты - 0:1
|
2016/17
|
Сергей РЕБРОВ
|
Ворскла - 0:2, Заря - 0:1
|
2022/23
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Ингулец - 0:2, Заря - 0:1
|
2023/24
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Днепр-1 - 0:1, Шахтер - 0:1
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