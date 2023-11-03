Динамо повторило личный антирекорд в УПЛ

«Динамо», уступив дома «Шахтеру» (0:1), повторило личный антирекорд. Киевляне 4-й раз в истории проиграли два матча подряд на своем поле в чемпионатах Украины. Дважды бело-синие зарабатывали две «баранки» кряду в родных стенах при Мирче Луческу и по разу – при Валерии Лобановским и Сергее Реброве.

Между тем безвыигрышная серия «Динамо» в домашних баталиях с «Шахтером» достигла 7 матчей (3 ничьих и 4 поражения). Последний раз киевляне брали верх над дончанами на своем поле 5 лет назад – 3 августа 2018 года – 1:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Два подряд поражения Динамо на своем поле в чемпионатах Украины