Украина. Премьер лига03 ноября 2023, 22:15 | Обновлено 03 ноября 2023, 22:24
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Матч с Динамо стал юбилейным для нескольких игроков Шахтера
Даниил Сикан провел 100-й матч в украинской карьере, а Александр Зубков забил 20-й мяч
03 ноября 2023, 22:15 | Обновлено 03 ноября 2023, 22:24
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Матч с «Динамо» (1:0) стал 100-м в украинской карьере Даниила Сикана. 76 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 13 – в еврокубках, 6 – за национальную сборную, 4 – в Кубке Украины и 1 – в Суперкубке Украины.
Юбиляром в поединке с киевлянами оказался и Александр Зубков, забивший 20-й мяч в рядах отечественных команд (ЧУ - 15, КУ - 1, ЕК - 2, СУ - 2), в том числе 10-й за «Шахтер» (ЧУ - 7, КУ - 1, ЕК - 2). Ну а голкипер горняков Дмитрий Ризнык провел 25-й сухой матч в УПЛ.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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