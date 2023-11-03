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Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 22:01 | Обновлено 03 ноября 2023, 22:08
153
0

Шахтер продлил голевую серию в УПЛ до 40 матчей

«Оранжево-черные» не уходят с поля без гола с 23 августа 2022 года

03 ноября 2023, 22:01 | Обновлено 03 ноября 2023, 22:08
153
0
Шахтер продлил голевую серию в УПЛ до 40 матчей
ФК Шахтер

«Шахтер», обыграв на выезде «Динамо» со счетом 1:0, продлил две свои затяжные голевые серии. Общую – до 40 матчей и гостевую – до 26. Последний раз горняки не смогли взломать оборону соперников 23 августа 2022 года – 0:0 дома с «Металлистом 1925», а на чужих полях 3 октября 2021-го – 0:0 с «Динамо». Более продолжительные общие серии с забитыми мячами имел только сам «Шахтер», а гостевые – также сами горняки и дважды динамовцы.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные голевые серии в чемпионатах Украины

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

53

Шахтер

28.08.2015

Металлург З (д)

2:0

22.07.2017

Динамо (д)

0:1

40*

Шахтер

28.08.2022

Кривбасс (д)

1:0

34

Шахтер

02.10.2011

Заря (д)

4:1

11.11.2012

Арсенал (г)

0:2

29

Динамо

16.04.2005

Ворскла (д)

1:0

11.03.2006

Ворскла (д)

0:0

29

Динамо

11.11.2007

Шахтер (д)

2:1

16.11.2008

Шахтер (г)

0:1

28

Черноморец

10.03.1995

Карпаты (д)

2:1

05.11.1995

ЦСКА (г)

0:1

28

Динамо

30.11.2008

Днепр (д)

2:1

29.11.2009

Металлург З (г)

0:0

28

Металлист

11.11.2012

Карпаты (д)

2:1

20.10.2013

Черноморец (д)

0:0

28

Шахтер

24.11.2012

Говерла (д)

5:1

01.11.2013

Волынь (г)

0:2

* серия не закончена.

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Источник Sport.ua
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