Шахтер продлил голевую серию в УПЛ до 40 матчей
«Оранжево-черные» не уходят с поля без гола с 23 августа 2022 года
«Шахтер», обыграв на выезде «Динамо» со счетом 1:0, продлил две свои затяжные голевые серии. Общую – до 40 матчей и гостевую – до 26. Последний раз горняки не смогли взломать оборону соперников 23 августа 2022 года – 0:0 дома с «Металлистом 1925», а на чужих полях 3 октября 2021-го – 0:0 с «Динамо». Более продолжительные общие серии с забитыми мячами имел только сам «Шахтер», а гостевые – также сами горняки и дважды динамовцы.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные голевые серии в чемпионатах Украины
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
53
|
Шахтер
|
28.08.2015
|
Металлург З (д)
|
2:0
|
22.07.2017
|
Динамо (д)
|
0:1
|
40*
|
Шахтер
|
28.08.2022
|
Кривбасс (д)
|
1:0
|
|
|
|
34
|
Шахтер
|
02.10.2011
|
Заря (д)
|
4:1
|
11.11.2012
|
Арсенал (г)
|
0:2
|
29
|
Динамо
|
16.04.2005
|
Ворскла (д)
|
1:0
|
11.03.2006
|
Ворскла (д)
|
0:0
|
29
|
Динамо
|
11.11.2007
|
Шахтер (д)
|
2:1
|
16.11.2008
|
Шахтер (г)
|
0:1
|
28
|
Черноморец
|
10.03.1995
|
Карпаты (д)
|
2:1
|
05.11.1995
|
ЦСКА (г)
|
0:1
|
28
|
Динамо
|
30.11.2008
|
Днепр (д)
|
2:1
|
29.11.2009
|
Металлург З (г)
|
0:0
|
28
|
Металлист
|
11.11.2012
|
Карпаты (д)
|
2:1
|
20.10.2013
|
Черноморец (д)
|
0:0
|
28
|
Шахтер
|
24.11.2012
|
Говерла (д)
|
5:1
|
01.11.2013
|
Волынь (г)
|
0:2
* серия не закончена.
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