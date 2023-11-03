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Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 21:46 | Обновлено 03 ноября 2023, 21:58
233
0

Марино Пушич дебютировал в чемпионатах Украины с победы

Босниец стал 10-м тренером из дальнего зарубежья, работавшим с «Шахтером» в УПЛ

03 ноября 2023, 21:46 | Обновлено 03 ноября 2023, 21:58
233
0
Марино Пушич дебютировал в чемпионатах Украины с победы
ФК Шахтер. Марино Пушич (слева)

Марино Пушич стал 16-м тренером «Шахтера» в чемпионатах Украины, в том числе 10-м из дальнего зарубежья. Свой дебют у руля горняков босниец отметил победой, поддержав давнюю традицию. Ранее все иностранные наставники оранжево-черных за исключением Игора Йовичевича, как и Пушич, отпраздновали викторию в первом матче.

К слову, 4-й раз в истории в ходе сезона у «Шахтера» сменилось два тренера. Причем последний раз подобная коллизия произошла у дончан 20 лет назад, когда начали они чемпионат под руководством Бернда Шустера, а заканчивали с Виктором Прокопенко и Мирчей Луческу.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи тренеров Шахтера из дальнего зарубежья в УПЛ

Дата

Тренер

Страна

Соперник

Счет

16.03.2002

Невио СКАЛА

Италия

Ворскла (д)

4:0

12.07.2003

Бернд ШУСТЕР

Германия

Металлург З (г)

3:0

22.05.2004

Мирча ЛУЧЕСКУ

Румыния

Карпаты (д)

5:0

22.07.2016

Паулу ФОНСЕКА

Португалия

Звезда (д)

4:1

31.07.2019

Луиш КАШТРУ

Португалия

Александрия (г)

3:1

24.07.2021

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ

Италия

Ингулец (д)

2:1

23.08.2022

Игор ЙОВИЧЕВИЧ

Хорватия

Металлист 1925 (д)

0:0

29.07.2023

Патрик ВАН ЛЕУВЕН

Нидерланды

Металлист 1925 (г)

2:1

21.10.2023

Дарио СРНА

Хорватия

ЛНЗ (д)

3:0

03.11.2023

Марино ПУШИЧ

Босния

Динамо (г)

1:0

Смена тренеров Шахтера в ходе одного сезона в УПЛ

Сезон

Тренер

И

В

Н

П

М

О

%

1994/95

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

17

12

2

3

36-12

38

74,5

Владимир САЛЬКОВ

17

6

6

5

16-17

24

47,1

1995/96

Владимир САЛЬКОВ

6

1

1

4

7-13

4

22,2

Валерий РУДАКОВ

28

12

5

11

37-30

41

48,8

1998/99

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

18

13

1

4

51-19

40

74,1

Анатолий БЫШОВЕЦ

12

7

4

1

17-8

25

69,4

1999/00

Анатолий БЫШОВЕЦ

8

5

1

2

12-2

16

66,7

Алексей ДРОЗДЕНКО

6

3

0

3

8-7

9

50,0

Виктор ПРОКОПЕНКО

16

13

2

1

40-7

41

85,4

2001/02

Виктор ПРОКОПЕНКО

10

8

2

0

25-8

26

86,7

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

3

2

1

0

4-0

7

77,8

Невио СКАЛА

13

10

3

0

20-2

33

84,6

2002/03

Невио СКАЛА

9

6

2

1

16-9

20

74,1

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

21

16

2

3

45-15

50

79,4

2003/04

Бернд ШУСТЕР

23

15

4

4

41-18

49

71,0

Виктор ПРОКОПЕНКО

2

2

0

0

5-0

6

100

Мирча ЛУЧЕСКУ

5

5

0

0

16-1

15

100

2023/24

Патрик ВАН ЛЕУВЕН

9

5

3

1

17-10

18

66,7

Дарио СРНА

1

1

0

0

3-0

3

100

Марино ПУШИЧ

1

1

0

0

1-0

3

100
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Источник Sport.ua
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