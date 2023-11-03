Марино Пушич дебютировал в чемпионатах Украины с победы

Марино Пушич стал 16-м тренером «Шахтера» в чемпионатах Украины, в том числе 10-м из дальнего зарубежья. Свой дебют у руля горняков босниец отметил победой, поддержав давнюю традицию. Ранее все иностранные наставники оранжево-черных за исключением Игора Йовичевича, как и Пушич, отпраздновали викторию в первом матче.

К слову, 4-й раз в истории в ходе сезона у «Шахтера» сменилось два тренера. Причем последний раз подобная коллизия произошла у дончан 20 лет назад, когда начали они чемпионат под руководством Бернда Шустера, а заканчивали с Виктором Прокопенко и Мирчей Луческу.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи тренеров Шахтера из дальнего зарубежья в УПЛ

Дата Тренер Страна Соперник Счет 16.03.2002 Невио СКАЛА Италия Ворскла (д) 4:0 12.07.2003 Бернд ШУСТЕР Германия Металлург З (г) 3:0 22.05.2004 Мирча ЛУЧЕСКУ Румыния Карпаты (д) 5:0 22.07.2016 Паулу ФОНСЕКА Португалия Звезда (д) 4:1 31.07.2019 Луиш КАШТРУ Португалия Александрия (г) 3:1 24.07.2021 Роберто ДЕ ДЗЕРБИ Италия Ингулец (д) 2:1 23.08.2022 Игор ЙОВИЧЕВИЧ Хорватия Металлист 1925 (д) 0:0 29.07.2023 Патрик ВАН ЛЕУВЕН Нидерланды Металлист 1925 (г) 2:1 21.10.2023 Дарио СРНА Хорватия ЛНЗ (д) 3:0 03.11.2023 Марино ПУШИЧ Босния Динамо (г) 1:0

Смена тренеров Шахтера в ходе одного сезона в УПЛ