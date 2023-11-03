Марино Пушич дебютировал в чемпионатах Украины с победы
Босниец стал 10-м тренером из дальнего зарубежья, работавшим с «Шахтером» в УПЛ
Марино Пушич стал 16-м тренером «Шахтера» в чемпионатах Украины, в том числе 10-м из дальнего зарубежья. Свой дебют у руля горняков босниец отметил победой, поддержав давнюю традицию. Ранее все иностранные наставники оранжево-черных за исключением Игора Йовичевича, как и Пушич, отпраздновали викторию в первом матче.
К слову, 4-й раз в истории в ходе сезона у «Шахтера» сменилось два тренера. Причем последний раз подобная коллизия произошла у дончан 20 лет назад, когда начали они чемпионат под руководством Бернда Шустера, а заканчивали с Виктором Прокопенко и Мирчей Луческу.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Премьерные матчи тренеров Шахтера из дальнего зарубежья в УПЛ
|
Дата
|
Тренер
|
Страна
|
Соперник
|
Счет
|
16.03.2002
|
Невио СКАЛА
|
Италия
|
Ворскла (д)
|
4:0
|
12.07.2003
|
Бернд ШУСТЕР
|
Германия
|
Металлург З (г)
|
3:0
|
22.05.2004
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Румыния
|
Карпаты (д)
|
5:0
|
22.07.2016
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Португалия
|
Звезда (д)
|
4:1
|
31.07.2019
|
Луиш КАШТРУ
|
Португалия
|
Александрия (г)
|
3:1
|
24.07.2021
|
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ
|
Италия
|
Ингулец (д)
|
2:1
|
23.08.2022
|
Игор ЙОВИЧЕВИЧ
|
Хорватия
|
Металлист 1925 (д)
|
0:0
|
29.07.2023
|
Патрик ВАН ЛЕУВЕН
|
Нидерланды
|
Металлист 1925 (г)
|
2:1
|
21.10.2023
|
Дарио СРНА
|
Хорватия
|
ЛНЗ (д)
|
3:0
|
03.11.2023
|
Марино ПУШИЧ
|
Босния
|
Динамо (г)
|
1:0
Смена тренеров Шахтера в ходе одного сезона в УПЛ
|
Сезон
|
Тренер
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
%
|
1994/95
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
17
|
12
|
2
|
3
|
36-12
|
38
|
74,5
|
|
Владимир САЛЬКОВ
|
17
|
6
|
6
|
5
|
16-17
|
24
|
47,1
|
1995/96
|
Владимир САЛЬКОВ
|
6
|
1
|
1
|
4
|
7-13
|
4
|
22,2
|
|
Валерий РУДАКОВ
|
28
|
12
|
5
|
11
|
37-30
|
41
|
48,8
|
1998/99
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
18
|
13
|
1
|
4
|
51-19
|
40
|
74,1
|
|
Анатолий БЫШОВЕЦ
|
12
|
7
|
4
|
1
|
17-8
|
25
|
69,4
|
1999/00
|
Анатолий БЫШОВЕЦ
|
8
|
5
|
1
|
2
|
12-2
|
16
|
66,7
|
|
Алексей ДРОЗДЕНКО
|
6
|
3
|
0
|
3
|
8-7
|
9
|
50,0
|
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
16
|
13
|
2
|
1
|
40-7
|
41
|
85,4
|
2001/02
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
10
|
8
|
2
|
0
|
25-8
|
26
|
86,7
|
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
3
|
2
|
1
|
0
|
4-0
|
7
|
77,8
|
|
Невио СКАЛА
|
13
|
10
|
3
|
0
|
20-2
|
33
|
84,6
|
2002/03
|
Невио СКАЛА
|
9
|
6
|
2
|
1
|
16-9
|
20
|
74,1
|
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
21
|
16
|
2
|
3
|
45-15
|
50
|
79,4
|
2003/04
|
Бернд ШУСТЕР
|
23
|
15
|
4
|
4
|
41-18
|
49
|
71,0
|
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
2
|
2
|
0
|
0
|
5-0
|
6
|
100
|
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
5
|
5
|
0
|
0
|
16-1
|
15
|
100
|
2023/24
|
Патрик ВАН ЛЕУВЕН
|
9
|
5
|
3
|
1
|
17-10
|
18
|
66,7
|
|
Дарио СРНА
|
1
|
1
|
0
|
0
|
3-0
|
3
|
100
|
|
Марино ПУШИЧ
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1-0
|
3
|
100
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