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Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 22:05 | Обновлено 03 ноября 2023, 22:09
1648
1

ВИДЕО. «Спасибо, тренер». Динамо попрощалось с Луческу

Клуб выиграл с тренером три трофея

03 ноября 2023, 22:05 | Обновлено 03 ноября 2023, 22:09
1648
1
ВИДЕО. «Спасибо, тренер». Динамо попрощалось с Луческу
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

В пятницу наставник Мирча Луческу объявил об уходе из «Динамо» и завершении тренерской карьеры. Киевский клуб подготовил видео с памятными моментами тренера.

Команды при Луческу выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Vitason
Правильное решение и достойное ,не стал досиживать контракт до конца!!За это уважение,да и 78 лет это не то что пенсия ,а заслуженная пенсия, можно и отдохнуть за всю карьеру он имеет полное право!
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