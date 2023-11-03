Украина. Премьер лига03 ноября 2023, 22:05 | Обновлено 03 ноября 2023, 22:09
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ВИДЕО. «Спасибо, тренер». Динамо попрощалось с Луческу
Клуб выиграл с тренером три трофея
03 ноября 2023, 22:05 | Обновлено 03 ноября 2023, 22:09
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В пятницу наставник Мирча Луческу объявил об уходе из «Динамо» и завершении тренерской карьеры. Киевский клуб подготовил видео с памятными моментами тренера.
Команды при Луческу выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.
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Комментарии 1
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Правильное решение и достойное ,не стал досиживать контракт до конца!!За это уважение,да и 78 лет это не то что пенсия ,а заслуженная пенсия, можно и отдохнуть за всю карьеру он имеет полное право!
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