ВИДЕО. «Спасибо, тренер». Динамо попрощалось с Луческу

В пятницу наставник Мирча Луческу объявил об уходе из «Динамо» и завершении тренерской карьеры. Киевский клуб подготовил видео с памятными моментами тренера.

Команды при Луческу выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.