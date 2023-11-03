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Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 21:32 | Обновлено 03 ноября 2023, 21:44
83
0

Динамо потерпело 100-е поражение в чемпионатах Украины

Чаще других побеждал «бело-синих» «Шахтер» -– 27 раз

03 ноября 2023, 21:32 | Обновлено 03 ноября 2023, 21:44
83
0
Динамо потерпело 100-е поражение в чемпионатах Украины
ФК Шахтер

Поражение от «Шахтера» (0:1) стало 100-м для «Динамо» в чемпионатах Украины. Одержать хотя бы одну победу над киевлянами удавалось 28 клубам из 47, с которыми им довелось встречаться в премьер-лиге.

Чаще других брали верх над динамовцами «Шахтер» – 27 раз, «Днепр» – 8, «Заря», «Черноморец» – по 7, «Карпаты», «Металлист» – по 6, «Ворскла» и донецкий «Металлург» – по 5. Наибольшее количество поражений «Динамо» потерпело при Алексее Михайличенко – 16, Олеге Блохине – 12, Мирче Луческу – 11, Сергее Реброве и Йожефе Сабо – по 10.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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цифры и факты Динамо Киев
Источник Sport.ua
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