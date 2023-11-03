Динамо потерпело 100-е поражение в чемпионатах Украины

Поражение от «Шахтера» (0:1) стало 100-м для «Динамо» в чемпионатах Украины. Одержать хотя бы одну победу над киевлянами удавалось 28 клубам из 47, с которыми им довелось встречаться в премьер-лиге.

Чаще других брали верх над динамовцами «Шахтер» – 27 раз, «Днепр» – 8, «Заря», «Черноморец» – по 7, «Карпаты», «Металлист» – по 6, «Ворскла» и донецкий «Металлург» – по 5. Наибольшее количество поражений «Динамо» потерпело при Алексее Михайличенко – 16, Олеге Блохине – 12, Мирче Луческу – 11, Сергее Реброве и Йожефе Сабо – по 10.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ