Александр КАРАВАЕВ: «Луческу хотел доиграть и выиграть этот чемпионат»

Игрок «Динамо» Александр Караваев оценил поражение от «Шахтера» в матче УПЛ, а также уход из команды и завершение карьеры наставника Мирчи Луческу.

«Обидно, что в такой ситуации он ушел в отставку, когда мы проиграли. Он хотел доиграть чемпионат и выиграть его. Были цели и планы. Очень обидно. При нем и в Лигу чемпионов выходили, и Кубок, и чемпионат выигрывали, и много молодежи ушло в другие страны. Он сказал об отставке после матча».

«Завтра будет сбор команды, думаю, тогда нам скажут о новом тренере. Что касается матча с «Шахтером», то нам многое удавалось, но пропустили обидный гол. Были моменты, реализация подвела».

«Все понимают ситуацию в таблице, но мы знаем, что делать. Будем прерывать темную полосу матчей без побед. В атаке подводит реализация, а в обороне пропускаем после ошибок», — сказал Караваев.