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  4. Александр КАРАВАЕВ: «Луческу хотел доиграть и выиграть этот чемпионат»
Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 21:43 | Обновлено 03 ноября 2023, 22:26
2119
5

Александр КАРАВАЕВ: «Луческу хотел доиграть и выиграть этот чемпионат»

Опытный игрок оценил уход наставника

03 ноября 2023, 21:43 | Обновлено 03 ноября 2023, 22:26
2119
5
Александр КАРАВАЕВ: «Луческу хотел доиграть и выиграть этот чемпионат»
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Игрок «Динамо» Александр Караваев оценил поражение от «Шахтера» в матче УПЛ, а также уход из команды и завершение карьеры наставника Мирчи Луческу.

«Обидно, что в такой ситуации он ушел в отставку, когда мы проиграли. Он хотел доиграть чемпионат и выиграть его. Были цели и планы. Очень обидно. При нем и в Лигу чемпионов выходили, и Кубок, и чемпионат выигрывали, и много молодежи ушло в другие страны. Он сказал об отставке после матча».

«Завтра будет сбор команды, думаю, тогда нам скажут о новом тренере. Что касается матча с «Шахтером», то нам многое удавалось, но пропустили обидный гол. Были моменты, реализация подвела».

«Все понимают ситуацию в таблице, но мы знаем, что делать. Будем прерывать темную полосу матчей без побед. В атаке подводит реализация, а в обороне пропускаем после ошибок», — сказал Караваев.

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Динамо Киев Динамо - Шахтер Александр Караваев Мирча Луческу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Перець
Менше пиздіти ,а більше забивати з 10 метрів
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+5
avk2307
Саша,
Два вбивчі моменти, набагато кращі ніж у Зубкова, ти вдарив мимо. 
Трохи приклав руку до того звільнення. 
Не хотів, але поміг....
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+3
sahka1981
Ех, Караваєв, як не забивати такі моменти...
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0
Alehandro
Не знаю на скільки ймовірно виграти чемпіонат, але наздогнати Рух - ще цілком реально. Віримо в команду)
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0
valerafan1
Караваєв та інші динамівці повинні розуміти за яку команду грають. Як можна так бездарно пробити в кінці матчу. Потрібно віддаватися на полі а не балакати багато.
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0
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