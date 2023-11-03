Александр КАРАВАЕВ: «Луческу хотел доиграть и выиграть этот чемпионат»
Опытный игрок оценил уход наставника
Игрок «Динамо» Александр Караваев оценил поражение от «Шахтера» в матче УПЛ, а также уход из команды и завершение карьеры наставника Мирчи Луческу.
«Обидно, что в такой ситуации он ушел в отставку, когда мы проиграли. Он хотел доиграть чемпионат и выиграть его. Были цели и планы. Очень обидно. При нем и в Лигу чемпионов выходили, и Кубок, и чемпионат выигрывали, и много молодежи ушло в другие страны. Он сказал об отставке после матча».
«Завтра будет сбор команды, думаю, тогда нам скажут о новом тренере. Что касается матча с «Шахтером», то нам многое удавалось, но пропустили обидный гол. Были моменты, реализация подвела».
«Все понимают ситуацию в таблице, но мы знаем, что делать. Будем прерывать темную полосу матчей без побед. В атаке подводит реализация, а в обороне пропускаем после ошибок», — сказал Караваев.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Грикспор не реализовал 2 скрытых матчбола против Новака, Синнер снялся с турнира
В напряженной дуэли коллектив Марино Пушича одержал минимальную победу
Два вбивчі моменти, набагато кращі ніж у Зубкова, ти вдарив мимо.
Трохи приклав руку до того звільнення.
Не хотів, але поміг....