Матвей Пономаренко вошел в пятерку самых молодых игроков Динамо в УПЛ
17-летний форвард стал первым футболистом 2006 г. р., сыгравшим за киевлян в чемпионатах Украины
В матче с «Шахтером» (0:1) впервые сыграл за «Динамо» в чемпионатах Украины Матвей Пономаренко. Причем премьерный поединок он провел в 17 лет 296 дней, став одним из самых молодых игроков киевлян в УПЛ. В более юном возрасте дебютировали за бело-синих только Владислав Калитвинцев, Александр Алиев и Максим Коваль.
Кроме того,Пономаренко стал первым футболистом 2006 г. р., выступавшим за «Динамо» в украинских чемпионатах.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые молодые игроки Динамо в чемпионатах Украины
|
Возраст
|
Игрок
|
Дебют
|
Соперник
|
Счет
|
17 лет 125 дней
|
Владислав КАЛИТВИНЦЕВ
|
09.05.2010
|
Металлург З (д)
|
3:0
|
17 лет 195 дней
|
Александр АЛИЕВ
|
17.08.2002
|
Волынь (д)
|
3:1
|
17 лет 256 день
|
Максим КОВАЛЬ
|
22.08.2010
|
Днепр (д)
|
0:0
|
17 лет 296 дней
|
Матвей ПОНОМАРЕНКО
|
03.11.2023
|
Шахтер (д)
|
0:1
|
17 лет 327 дней
|
Денис ДЕДЕЧКО
|
25.05.2005
|
Волынь (г)
|
1:0
|
17 лет 359 дней
|
Максим ДЕМЕНКО
|
12.03.1994
|
Таврия (г)
|
4:2
|
18 лет 10 дней
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
11.09.2020
|
Десна (д)
|
0:0
|
18 лет 14 дней
|
Артем КРАВЕЦ
|
17.06.2007
|
Арсенал (г)
|
1:0
|
18 лет 40 дней
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
08.11.1994
|
Шахтер (г)
|
3:1
|
18 лет 64 дня
|
Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО
|
24.05.2015
|
Карпаты (г)
|
1:0
Футболисты Динамо 1996-2006 г. р., первыми сыгравшими в УПЛ
|
Г. р.
|
Игрок
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
1996
|
Артем БЕСЕДИН
|
11.03.2016
|
Карпаты (г)
|
2:1
|
1997
|
Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО
|
24.05.2015
|
Карпаты (г)
|
1:0
|
1998
|
Николай ШАПАРЕНКО
|
18.11.2017
|
Звезда (г)
|
2:0
|
1999
|
Виталий МИКОЛЕНКО
|
20.08.2017
|
Сталь Км (д)
|
4:1
|
2000
|
Владислав СУПРЯГА
|
25.08.2018
|
Черноморец (г)
|
1:1
|
2001
|
Кристиан БИЛОВАР
|
30.07.2023
|
Минай (д))
|
4:1
|
2002
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
11.09.2020
|
Десна (д)
|
0:0
|
2003
|
Назар ВОЛОШИН
|
04.03.2023
|
Ингулец (д)
|
0:2
|
|
Максим ДЯЧУК
|
04.03.2023
|
Ингулец (д)
|
0:2
|
2004
|
Антон ЦАРЕНКО
|
04.03.2023
|
Ингулец (д)
|
0:2
|
2006
|
Матвей ПОНОМАРЕНКО
|
03.11.2023
|
Шахтер (д)
|
0:1
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