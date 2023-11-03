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  4. Матвей Пономаренко вошел в пятерку самых молодых игроков Динамо в УПЛ
Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 21:22 | Обновлено 03 ноября 2023, 21:27
546
0

Матвей Пономаренко вошел в пятерку самых молодых игроков Динамо в УПЛ

17-летний форвард стал первым футболистом 2006 г. р., сыгравшим за киевлян в чемпионатах Украины

03 ноября 2023, 21:22 | Обновлено 03 ноября 2023, 21:27
546
0
Матвей Пономаренко вошел в пятерку самых молодых игроков Динамо в УПЛ
ФК Динамо. Матвей Пономаренко

В матче с «Шахтером» (0:1) впервые сыграл за «Динамо» в чемпионатах Украины Матвей Пономаренко. Причем премьерный поединок он провел в 17 лет 296 дней, став одним из самых молодых игроков киевлян в УПЛ. В более юном возрасте дебютировали за бело-синих только Владислав Калитвинцев, Александр Алиев и Максим Коваль.

Кроме того,Пономаренко стал первым футболистом 2006 г. р., выступавшим за «Динамо» в украинских чемпионатах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые игроки Динамо в чемпионатах Украины

Возраст

Игрок

Дебют

Соперник

Счет

17 лет 125 дней

Владислав КАЛИТВИНЦЕВ

09.05.2010

Металлург З (д)

3:0

17 лет 195 дней

Александр АЛИЕВ

17.08.2002

Волынь (д)

3:1

17 лет 256 день

Максим КОВАЛЬ

22.08.2010

Днепр (д)

0:0

17 лет 296 дней

Матвей ПОНОМАРЕНКО

03.11.2023

Шахтер (д)

0:1

17 лет 327 дней

Денис ДЕДЕЧКО

25.05.2005

Волынь (г)

1:0

17 лет 359 дней

Максим ДЕМЕНКО

12.03.1994

Таврия (г)

4:2

18 лет 10 дней

Илья ЗАБАРНЫЙ

11.09.2020

Десна (д)

0:0

18 лет 14 дней

Артем КРАВЕЦ

17.06.2007

Арсенал (г)

1:0

18 лет 40 дней

Андрей ШЕВЧЕНКО

08.11.1994

Шахтер (г)

3:1

18 лет 64 дня

Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО

24.05.2015

Карпаты (г)

1:0

Футболисты Динамо 1996-2006 г. р., первыми сыгравшими в УПЛ

Г. р.

Игрок

Дата

Соперник

Счет

1996

Артем БЕСЕДИН

11.03.2016

Карпаты (г)

2:1

1997

Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО

24.05.2015

Карпаты (г)

1:0

1998

Николай ШАПАРЕНКО

18.11.2017

Звезда (г)

2:0

1999

Виталий МИКОЛЕНКО

20.08.2017

Сталь Км (д)

4:1

2000

Владислав СУПРЯГА

25.08.2018

Черноморец (г)

1:1

2001

Кристиан БИЛОВАР

30.07.2023

Минай (д))

4:1

2002

Илья ЗАБАРНЫЙ

11.09.2020

Десна (д)

0:0

2003

Назар ВОЛОШИН

04.03.2023

Ингулец (д)

0:2

Максим ДЯЧУК

04.03.2023

Ингулец (д)

0:2

2004

Антон ЦАРЕНКО

04.03.2023

Ингулец (д)

0:2

2006

Матвей ПОНОМАРЕНКО

03.11.2023

Шахтер (д)

0:1

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Источник Sport.ua
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