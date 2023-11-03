Матвей Пономаренко вошел в пятерку самых молодых игроков Динамо в УПЛ

В матче с «Шахтером» (0:1) впервые сыграл за «Динамо» в чемпионатах Украины Матвей Пономаренко. Причем премьерный поединок он провел в 17 лет 296 дней, став одним из самых молодых игроков киевлян в УПЛ. В более юном возрасте дебютировали за бело-синих только Владислав Калитвинцев, Александр Алиев и Максим Коваль.

Кроме того,Пономаренко стал первым футболистом 2006 г. р., выступавшим за «Динамо» в украинских чемпионатах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые игроки Динамо в чемпионатах Украины

Возраст Игрок Дебют Соперник Счет 17 лет 125 дней Владислав КАЛИТВИНЦЕВ 09.05.2010 Металлург З (д) 3:0 17 лет 195 дней Александр АЛИЕВ 17.08.2002 Волынь (д) 3:1 17 лет 256 день Максим КОВАЛЬ 22.08.2010 Днепр (д) 0:0 17 лет 296 дней Матвей ПОНОМАРЕНКО 03.11.2023 Шахтер (д) 0:1 17 лет 327 дней Денис ДЕДЕЧКО 25.05.2005 Волынь (г) 1:0 17 лет 359 дней Максим ДЕМЕНКО 12.03.1994 Таврия (г) 4:2 18 лет 10 дней Илья ЗАБАРНЫЙ 11.09.2020 Десна (д) 0:0 18 лет 14 дней Артем КРАВЕЦ 17.06.2007 Арсенал (г) 1:0 18 лет 40 дней Андрей ШЕВЧЕНКО 08.11.1994 Шахтер (г) 3:1 18 лет 64 дня Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО 24.05.2015 Карпаты (г) 1:0

Футболисты Динамо 1996-2006 г. р., первыми сыгравшими в УПЛ