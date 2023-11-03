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Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 21:15 | Обновлено 03 ноября 2023, 21:21
437
0

Владимир Бражко стал одним из самых молодых капитанов Динамо

21-летний хавбек провел первый мяч с капитанской повязкой

03 ноября 2023, 21:15 | Обновлено 03 ноября 2023, 21:21
437
0
Владимир Бражко стал одним из самых молодых капитанов Динамо
ФК Динамо. Владимир Бражко (слева)

В матче с «Шахтером» (0:1) динамовцев впервые вывел на поле 21-летний полузащитник Владимир Бражко. Он стал 45-м и одним из самых молодых капитанов киевлян в чемпионатах Украины.

Среди игроков «Динамо» в более юном возрасте исполняли капитанские обязанности в УПЛ только Виктор Цыганков и Виталий Миколенко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые капитаны Динамо в чемпионатах Украины

Возраст

Игрок

Дата

Соперник

Счет

20 лет 123 дня

Виктор ЦЫГАНКОВ

18.03.2018

Ворскла (д)

4:0

21 год 113 дней

Виталий МИКОЛЕНКО

19.09.2020

Львов (д)

2:1

21 год 284 дня

Владимир БРАЖКО

03.11.2023

Шахтер (д)

0:1

22 года 134 дня

Александр АЛИЕВ

17.06.2007

Арсенал (г)

1:0

23 года 113 дней

Андрей АННЕНКОВ

14.05.1992

Нива Т (д)

1:0

23 года 120 дней

Сергей ФЕДОРОВ

18.06.1998

Металлург Д (г)

0:1

23 года 138 дней

Андрей ЯРМОЛЕНКО

10.03.2013

Волынь (г)

2:0

23 года 287 дней

Айила ЮССУФ

17.08.2008

Металлург З (д)

2:0

24 года 63 дня

Никита БУРДА

26.05.2019

Львов (д)

2:1

24 года 187 дней

Артем МИЛЕВСКИЙ

18.07.2009

Черноморец (д)

5:0

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цифры и факты Владимир Бражко Динамо Киев
Источник Sport.ua
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