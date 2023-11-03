Владимир Бражко стал одним из самых молодых капитанов Динамо

В матче с «Шахтером» (0:1) динамовцев впервые вывел на поле 21-летний полузащитник Владимир Бражко. Он стал 45-м и одним из самых молодых капитанов киевлян в чемпионатах Украины.

Среди игроков «Динамо» в более юном возрасте исполняли капитанские обязанности в УПЛ только Виктор Цыганков и Виталий Миколенко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые капитаны Динамо в чемпионатах Украины