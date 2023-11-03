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  4. Марино ПУШИЧ: «Мы полностью заслужили эту победу»
Украина. Первая лига
03 ноября 2023, 21:26 |
568
3

Марино ПУШИЧ: «Мы полностью заслужили эту победу»

Наставник «Шахтера» – о победе команды над «Динамо»

03 ноября 2023, 21:26 |
568
3
Марино ПУШИЧ: «Мы полностью заслужили эту победу»
ФК Шахтер Донецк. Марино Пушич

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич поделился мнением о матче 13-го тура УПЛ с «Динамо», в котором его подопечные добились победы со счетом 1:0.

– Вы только что фактически «уволили» Мирчу Луческу с должности главного тренера Динамо. Какие ваши эмоции в связи с этим?
– Это его решение. У меня по отношению к Луческу есть только уважение. Уважение к его тренерским достижениям. Он столько лет был в футболе, столько лет был на топ-уровне! Поэтому могу сказать одно слово: уважение.

Побеждать всегда приятно. Тем более, в украинском классическом. Для нас это было очень важным. Считаю, мы полностью заслужили эту победу. Мы хорошо сыграли, создавали моменты. Мы имели шансы открыть счет еще в первом тайме.

– Как вам уровень чемпионата Украины?
– Пока что очень сложно сказать. Чемпионат напоминает марафон. Нужно время, чтобы познакомиться с командами. Но в украинской хорошие хорошие команды точно есть.

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Марино Пушич Шахтер Донецк Динамо Киев Динамо - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник UA-Football
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Комментарии 3
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avk2307
Не , ну если это т игра , которую Судаков за 15 минут понял, то ок.
Сыграли на классе. Зубкик герой, ему памятник на родине.
Все.
Дальше Барселона не очень мотивированная, но моложе в разы
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+1
FunnyCat_____
За счет чего ?
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0
mr.frog68
"полностью заслужили победу"?сказал недотренер. с никакой вообще игрой петросян рыдает от зависти)))
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-1
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