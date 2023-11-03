Марино ПУШИЧ: «Мы полностью заслужили эту победу»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич поделился мнением о матче 13-го тура УПЛ с «Динамо», в котором его подопечные добились победы со счетом 1:0.

– Вы только что фактически «уволили» Мирчу Луческу с должности главного тренера Динамо. Какие ваши эмоции в связи с этим?

– Это его решение. У меня по отношению к Луческу есть только уважение. Уважение к его тренерским достижениям. Он столько лет был в футболе, столько лет был на топ-уровне! Поэтому могу сказать одно слово: уважение.

Побеждать всегда приятно. Тем более, в украинском классическом. Для нас это было очень важным. Считаю, мы полностью заслужили эту победу. Мы хорошо сыграли, создавали моменты. Мы имели шансы открыть счет еще в первом тайме.

– Как вам уровень чемпионата Украины?

– Пока что очень сложно сказать. Чемпионат напоминает марафон. Нужно время, чтобы познакомиться с командами. Но в украинской хорошие хорошие команды точно есть.