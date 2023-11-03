Игорь СУРКИС: «Луческу – великий тренер. Его решение – неожиданность»
Президент поблагодарил наставника
Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал уход из команды наставника Мирчи Луческу, который после поражения от «Шахтера» объявил о завершении карьеры.
«Мирча Луческу – великий тренер, который многого достиг и в украинском, и в европейском футболе. Не скрою, его решение об отставке с должности главного тренера стало для нас неожиданностью. Луческу всегда пользовался уважением и доверием нашего клуба, я искренне благодарен Мистеру за его работу в киевском «Динамо». На том пути, который мы прошли вместе, были и победы, и достижения, Луческу оставался с клубом в это тяжелое военное время».
«Однако «Динамо» двигается дальше. В ближайшее время мы сообщим, кто возглавит тренерский штаб нашей команды. Задача, которую я ставлю перед коллективом, не меняется – мы обязаны выиграть чемпионат!
«Мирче Луческу и его семье желаю здоровья и благополучия», – сказал Суркис.
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Тобто, минулого сезону 4 місце в УПЛ це норм було?
Зараз вже впевнено закріпились на 7-му місці, вилетіли із Кубка від Оболоні, не попали навіть у ЛК і це вже несподіванка ?
Той випадок, коли краще би "президент " пішов із клубу, а не тренер.
Навіть поганого нічого сказати у адрес клубу, вам і так "пощастило" із цим "президентом "