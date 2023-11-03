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  4. Игорь СУРКИС: «Луческу – великий тренер. Его решение – неожиданность»
Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 21:03 |
3111
12

Игорь СУРКИС: «Луческу – великий тренер. Его решение – неожиданность»

Президент поблагодарил наставника

03 ноября 2023, 21:03 |
3111
12
Игорь СУРКИС: «Луческу – великий тренер. Его решение – неожиданность»
ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал уход из команды наставника Мирчи Луческу, который после поражения от «Шахтера» объявил о завершении карьеры.

«Мирча Луческу – великий тренер, который многого достиг и в украинском, и в европейском футболе. Не скрою, его решение об отставке с должности главного тренера стало для нас неожиданностью. Луческу всегда пользовался уважением и доверием нашего клуба, я искренне благодарен Мистеру за его работу в киевском «Динамо». На том пути, который мы прошли вместе, были и победы, и достижения, Луческу оставался с клубом в это тяжелое военное время».

«Однако «Динамо» двигается дальше. В ближайшее время мы сообщим, кто возглавит тренерский штаб нашей команды. Задача, которую я ставлю перед коллективом, не меняется – мы обязаны выиграть чемпионат!

«Мирче Луческу и его семье желаю здоровья и благополучия», – сказал Суркис.

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Динамо Киев Игорь Суркис Мирча Луческу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 12
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valerafan1
Для всих кротів та інших недругів киян: Динамо було, є і буде, як би вам, убогим, не хотілося зворотнього. Просто під час війни футбол далеко не на першому місці. І як співає наша Kozak System: Не плач, моя люба, воскреснемо знов.
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+6
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FunnyCat_____
та вообще неожиданность, все так хорошо ж было, с чего бы это он уходить надумал?
ото послал Бог президента в ДК
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+6
Alexander Киев
Нічого собі.. несподіванка яка   
Тобто, минулого сезону 4 місце в УПЛ це норм було? 
Зараз вже впевнено закріпились на 7-му місці, вилетіли із Кубка від Оболоні, не попали навіть у ЛК і це вже несподіванка ? 
Той випадок, коли краще би "президент  " пішов із клубу, а не тренер. 
Навіть поганого нічого сказати у адрес клубу, вам і так "пощастило" із цим "президентом " 
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0
BekXan
Коментувати навіть нічого Суркіс ідіот...
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0
Віктор Коробка
Лицемір! Спав і бачив, коли Мірча піде. Готовий був Динамо нижче плінтуса опустити, аби компенсацію не платити. У Луческу гідності виявилося побільше, чим в тебе!
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-1
Перець
Тут реально якщо гра не зміниться, то 5-7 місця нажаль це реальність
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-1
Darkness1984
Суркіс, який чемпіонат? За третє зачепитись буде норм 
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-3
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