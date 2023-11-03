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  4. Георгий БУЩАН: «Плавить тренера? С такой игрой только себя плавить можем»
Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 20:46 |
2891
5

Георгий БУЩАН: «Плавить тренера? С такой игрой только себя плавить можем»

Это реальный уровень команды

03 ноября 2023, 20:46 |
2891
5
Георгий БУЩАН: «Плавить тренера? С такой игрой только себя плавить можем»
ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Вратарь «Динамо» Георгий Бущан заявил, что результаты в нынешнем сезоне точно не были попыткой команды «сплавить» наставника Мирчу Луческу.

«Как мы можем «плавить» тренера? Мы – «Динамо» Киев. Такой игрой мы можем плавить сами себя...», – сказал Бущан в комментарии журналисту Владимиру Зверову.

После поражения от «Шахтера» наставник объявил о завершении карьеры.

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Динамо Киев Динамо - Шахтер Георгий Бущан Мирча Луческу
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Комментарии 5
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Alexander Киев
Мабудь єдиний гравець у клубі, який заслуговує мати сильний клуб/чемпіонат. 
Важко сказати про рівень Жори, але якщо у клубі 90% нулячих, то одному щось зробити нереально. Тому, біжи хлопче у Європу 👌
P.s ще би міг написати за Шапаренка, але він ніяк не може вийти на той рівень що був до травми. 
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0
antt
Так трубін також пропустив за бенфіку такий гол недавно! 
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-3
Vitaliy_yatsenko
Це правад. Жора сьогодні пропустив дитячий гол між ніг. Тому точно не гратиме в старті за Збірну проти Італії, нажаль.
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-3
Gargantua
может и не плавили, но играли без эмоций.
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-4
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