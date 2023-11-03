Украина. Премьер лига03 ноября 2023, 20:46 |
2891
5
Георгий БУЩАН: «Плавить тренера? С такой игрой только себя плавить можем»
Это реальный уровень команды
03 ноября 2023, 20:46 |
2891
5
Вратарь «Динамо» Георгий Бущан заявил, что результаты в нынешнем сезоне точно не были попыткой команды «сплавить» наставника Мирчу Луческу.
«Как мы можем «плавить» тренера? Мы – «Динамо» Киев. Такой игрой мы можем плавить сами себя...», – сказал Бущан в комментарии журналисту Владимиру Зверову.
После поражения от «Шахтера» наставник объявил о завершении карьеры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 ноября 2023, 15:49 22
Центральный матч 13-го тура УПЛ начнется в 17:00
Футбол | 03 ноября 2023, 10:16 4
Известный тренер – о ситуации с Артемом Милевским
Теннис | 03.11.2023, 05:25
Футбол | 03.11.2023, 21:15
Футбол | 03.11.2023, 03:25
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.11.2023, 22:36 34
01.11.2023, 16:57 8
02.11.2023, 10:19 5
02.11.2023, 08:40 9
02.11.2023, 19:15 14
02.11.2023, 14:29 2
02.11.2023, 06:05 2
Важко сказати про рівень Жори, але якщо у клубі 90% нулячих, то одному щось зробити нереально. Тому, біжи хлопче у Європу 👌
P.s ще би міг написати за Шапаренка, але він ніяк не може вийти на той рівень що був до травми.