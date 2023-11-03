Георгий БУЩАН: «Плавить тренера? С такой игрой только себя плавить можем»

Вратарь «Динамо» Георгий Бущан заявил, что результаты в нынешнем сезоне точно не были попыткой команды «сплавить» наставника Мирчу Луческу.

«Как мы можем «плавить» тренера? Мы – «Динамо» Киев. Такой игрой мы можем плавить сами себя...», – сказал Бущан в комментарии журналисту Владимиру Зверову.

После поражения от «Шахтера» наставник объявил о завершении карьеры.