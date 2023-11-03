Луческу в Украине. Наставник выиграл с Шахтером и Динамо 25 трофеев
Добился невероятных успехов в Украине
78-летний наставник Мирча Луческу объявил об уходе из Динамо и завершении карьеры. Символично, что это случилось после матча с Шахтером.
Именно с двумя этими командами румынский специалист добился наибольших достижений.
За время в Шахтере Луческу выиграл 22 трофея (8 раз становился чемпионом Украины, 6 раз взял Кубок Украины, 7 раз добыл Суперкубок, а также выиграл еврокубковый турнир – Кубок УЕФА в сезоне 2008/09.
Динамо в первом же сезоне при Луческу выиграло чемпионат, Кубок и Суперкубок.
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В независимой Украине проведено 104 матча:
У Шахтёра - 41 победа, а у Динамо - 35, ещё 28 ничьих.
Набрано очков 151 : 133.
РМ 136 : 120.