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  4. Луческу в Украине. Наставник выиграл с Шахтером и Динамо 25 трофеев
Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 20:06 |
283
2

Луческу в Украине. Наставник выиграл с Шахтером и Динамо 25 трофеев

Добился невероятных успехов в Украине

03 ноября 2023, 20:06 |
283
2
Луческу в Украине. Наставник выиграл с Шахтером и Динамо 25 трофеев
Getty Images/Global Images Ukraine. Луческу с Кубком УЕФА

78-летний наставник Мирча Луческу объявил об уходе из Динамо и завершении карьеры. Символично, что это случилось после матча с Шахтером.

Именно с двумя этими командами румынский специалист добился наибольших достижений.

За время в Шахтере Луческу выиграл 22 трофея (8 раз становился чемпионом Украины, 6 раз взял Кубок Украины, 7 раз добыл Суперкубок, а также выиграл еврокубковый турнир – Кубок УЕФА в сезоне 2008/09.

Динамо в первом же сезоне при Луческу выиграло чемпионат, Кубок и Суперкубок.

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Мирча Луческу Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Swed
Благодаря мистеру Луческу ситуация в противостоянии Шахтёр - Динамо на  сегодняшний день такая : 
 В независимой Украине проведено 104 матча: 
 У Шахтёра -  41 победа,  а у  Динамо  -  35,  ещё 28 ничьих. 
 Набрано  очков  151 : 133.   
   РМ  136 : 120.
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