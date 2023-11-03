Алексей ДОВГИЙ: «Против Оболони должны действовать с позиции силы»

Полузащитник львовского «Руха» Алексей Довгий поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Оболонью» в 13-м туре Украинской Премьер-лиги.

«Руху» после поражения нужно реабилитироваться и добывать очки. «Оболонь» очень сыгранная команда, ведь они лишь точечно усилились летом после выхода в УПЛ. В то же время большинство их футболистов играли еще в Первой лиге, поэтому думаю, у них хороший коллектив.

У «Оболони» свои задачи, а у нас – свои. Конечно, мы изучаем как играет соперник, но основной акцент при подготовке делаем на свою игру. В матче против киевлян мы должны действовать с позиции силы и давить на «Оболонь». Наша молодежь это умеет и если все удастся, то мы получим необходимый результат», – рассказал Довгий.

Поединок «Рух» – «Оболонь» состоится 6 ноября, начало – в 19:00.