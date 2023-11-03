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  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «С таким соперником как Оболонь играть всегда не просто»
Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 19:15 |
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Виталий ПОНОМАРЕВ: «С таким соперником как Оболонь играть всегда не просто»

Наставник «Руха» – о предстоящей игре команды

03 ноября 2023, 19:15 |
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Виталий ПОНОМАРЕВ: «С таким соперником как Оболонь играть всегда не просто»
ФК Рух Львов. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча 13-го тура УПЛ с киевской «Оболонью», который состоится в понедельник, 6 ноября.

«Оболонь» – хорошая и организованная команда. Они уже проявили себя в этом сезоне, когда победили «Днепр-1» и «Динамо» – это были достаточно показательные матчи. С таким соперником всегда не просто играть. Понимаем, что нужно будет преодолевать насыщенную оборону, поэтому «Рух» готовится к сложному матчу.

Конечно, поражение в матче против «Днепра-1» испортило настроение нашей команде. Конечно, хочется побеждать всегда, но мы понимаем, что в составе «Руха» много молодежи, поэтому нужно сделать правильные выводы из этой игры. Поражение также может многому научить и мы уже проанализировали игру с днепрянами – нужно извлечь из этого пользу.

Мы не обращаем внимание на загруженный календарь. Это нормально, когда футболисты играют дважды в неделю, многие европейские клубы играют по такому графику. Я не хочу делать из этого проблему. Впрочем, футболистам нужно правильно восстановиться после предыдущего матча и подготовиться к следующей игре с «Оболонью», – рассказал Пономарев.

Игра «Рух» – «Оболонь» состоится 6 ноября, начало - в 19:00.

В таблице УПЛ «Рух» занимает 5-е место с 20 очками, а «Оболонь» – 12-я, имея 12 пунктов.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рух Львов Оболонь Киев
Источник ФК Рух Львов
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