Виталий ПОНОМАРЕВ: «С таким соперником как Оболонь играть всегда не просто»

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча 13-го тура УПЛ с киевской «Оболонью», который состоится в понедельник, 6 ноября.

«Оболонь» – хорошая и организованная команда. Они уже проявили себя в этом сезоне, когда победили «Днепр-1» и «Динамо» – это были достаточно показательные матчи. С таким соперником всегда не просто играть. Понимаем, что нужно будет преодолевать насыщенную оборону, поэтому «Рух» готовится к сложному матчу.

Конечно, поражение в матче против «Днепра-1» испортило настроение нашей команде. Конечно, хочется побеждать всегда, но мы понимаем, что в составе «Руха» много молодежи, поэтому нужно сделать правильные выводы из этой игры. Поражение также может многому научить и мы уже проанализировали игру с днепрянами – нужно извлечь из этого пользу.

Мы не обращаем внимание на загруженный календарь. Это нормально, когда футболисты играют дважды в неделю, многие европейские клубы играют по такому графику. Я не хочу делать из этого проблему. Впрочем, футболистам нужно правильно восстановиться после предыдущего матча и подготовиться к следующей игре с «Оболонью», – рассказал Пономарев.

Игра «Рух» – «Оболонь» состоится 6 ноября, начало - в 19:00.

В таблице УПЛ «Рух» занимает 5-е место с 20 очками, а «Оболонь» – 12-я, имея 12 пунктов.