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Чемпионат Украины
ЛНЗ Черкассы
04.11.2023 13:00 - : -
Колос К
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 19:45 |
118
0

ЛНЗ – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 ноября в 13:00 поединок 13-го тура Украинской Премьер-Лиги

03 ноября 2023, 19:45 |
118
0
ЛНЗ – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 4 ноября, состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся ЛНЗ и «Колос».

Игра пройдет в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена». Начало – в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В таблице УПЛ команда ЛНЗ занимает 10-е место, имея 12 очков. У «Колоса» 12-я позиция и 16 пунктов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка ЛНЗ – «Колос».

Видеотрансляцию матча ЛНЗ – «Колос» можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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