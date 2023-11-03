ЛНЗ Черкассы

В субботу, 4 ноября, состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся ЛНЗ и «Колос».

Игра пройдет в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена». Начало – в 13:00.

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В таблице УПЛ команда ЛНЗ занимает 10-е место, имея 12 очков. У «Колоса» 12-я позиция и 16 пунктов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка ЛНЗ – «Колос».

Видеотрансляцию матча ЛНЗ – «Колос» можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.