Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Составы на матч ЛНЗ – Колос. Начало сдвинуто из-за воздушной тревоги
Украина. Премьер лига
04 ноября 2023, 15:41 | Обновлено 04 ноября 2023, 16:14
294
0

Составы на матч ЛНЗ – Колос. Начало сдвинуто из-за воздушной тревоги

Из-за воздушной тревоги матч в Черкассах начнется 4 ноября в 15:45

04 ноября 2023, 15:41 | Обновлено 04 ноября 2023, 16:14
294
0
Составы на матч ЛНЗ – Колос. Начало сдвинуто из-за воздушной тревоги
ЛНЗ

4 ноября проходит матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют ЛНЗ и «Колос».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют на арене в Черкассах. Начало матча планировалось на 13:00.

Однако из-за воздушной тревоги матч в Черкассах начнется 4 ноября в 15:45.

Обнародованы стартовые составы на матч УПЛ

По теме:
Металлист 1925 – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Николай МОРОЗЮК: «Я бы не принял отставку Луческу»
Виталий Миколенко заявлен в старте на матч против Брайтона
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка ЛНЗ Черкассы стартовые составы воздушная тревога
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свентек vs Соболенко. Определены полуфинальные пары на Итоговом турнире WTA
Теннис | 04 ноября 2023, 06:00 3
Свентек vs Соболенко. Определены полуфинальные пары на Итоговом турнире WTA
Свентек vs Соболенко. Определены полуфинальные пары на Итоговом турнире WTA

В ночь на 4 ноября завершились все матчи группового раунда соревнований

ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ
Футбол | 04 ноября 2023, 17:16 6
ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ
ВИДЕО. Виталий Миколенко забил первый гол в этом сезоне АПЛ

Украинец открыл счет в матче с «Брайтоном»

ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо
Футбол | 03.11.2023, 19:15
ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо
Усик признался, что сказал Фьюри во время битвы взглядов после боя с Нганну
Бокс | 03.11.2023, 17:59
Усик признался, что сказал Фьюри во время битвы взглядов после боя с Нганну
Усик признался, что сказал Фьюри во время битвы взглядов после боя с Нганну
Статистика матча Динамо – Шахтер. Одинаковая точность передач, близкий xG
Футбол | 04.11.2023, 11:52
Статистика матча Динамо – Шахтер. Одинаковая точность передач, близкий xG
Статистика матча Динамо – Шахтер. Одинаковая точность передач, близкий xG
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известны все полуфиналисты Кубка Украины
Известны все полуфиналисты Кубка Украины
02.11.2023, 19:15 15
Футбол
Стало известно, кто возглавит Динамо. Суркис проведет презентацию 4 ноября
Стало известно, кто возглавит Динамо. Суркис проведет презентацию 4 ноября
03.11.2023, 22:35 66
Футбол
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
04.11.2023, 11:05 5
Теннис
Динамо – Шахтер – 0:1. Пушич обыграл Луческу в Классическом. Видео гола
Динамо – Шахтер – 0:1. Пушич обыграл Луческу в Классическом. Видео гола
03.11.2023, 19:05
Футбол
От противного. Шахтер оставил за собой поединок против Динамо
От противного. Шахтер оставил за собой поединок против Динамо
03.11.2023, 18:58 225
Футбол
Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?
Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?
03.11.2023, 14:25 26
Футбол
ШАЦКИХ: «Месси всю карьеру ходит пешком, но восемь Золотых мячей забрал»
ШАЦКИХ: «Месси всю карьеру ходит пешком, но восемь Золотых мячей забрал»
03.11.2023, 13:07 5
Футбол
Свадьба после Олимпийских игр 2024. Магучих выйдет замуж
Свадьба после Олимпийских игр 2024. Магучих выйдет замуж
04.11.2023, 07:36 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем