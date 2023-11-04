Составы на матч ЛНЗ – Колос. Начало сдвинуто из-за воздушной тревоги

4 ноября проходит матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют ЛНЗ и «Колос».

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Команды играют на арене в Черкассах. Начало матча планировалось на 13:00.

Однако из-за воздушной тревоги матч в Черкассах начнется 4 ноября в 15:45.

Обнародованы стартовые составы на матч УПЛ