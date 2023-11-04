Украина. Премьер лига04 ноября 2023, 15:41 | Обновлено 04 ноября 2023, 16:14
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Составы на матч ЛНЗ – Колос. Начало сдвинуто из-за воздушной тревоги
Из-за воздушной тревоги матч в Черкассах начнется 4 ноября в 15:45
04 ноября 2023, 15:41 | Обновлено 04 ноября 2023, 16:14
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4 ноября проходит матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют ЛНЗ и «Колос».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играют на арене в Черкассах. Начало матча планировалось на 13:00.
Однако из-за воздушной тревоги матч в Черкассах начнется 4 ноября в 15:45.
Обнародованы стартовые составы на матч УПЛ
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