Циципас выиграл 300-й матч в карьере

Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл Карена Хачанова в четвертьфинале Мастерса в Париже (6:3, 6:4).

Для грека это 300-я победа в карьере. Он стал первым игроком 1998 года рождения или моложе, преодолевшим этот рубеж.

Циципас в следующем раунде дальше сыграет с Григором Димитровым из Болгарии, который ранее отцепил из Чемпионской гонки поляка Хуберта Хуркача.

Отметим, что сам Циципас вчера обеспечил себе участие на турнира ATP Finals, который состоится в Турине.