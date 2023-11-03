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  4. Циципас выиграл 300-й матч в карьере
ATP
03 ноября 2023, 19:10 | Обновлено 03 ноября 2023, 19:15
131
0

Циципас выиграл 300-й матч в карьере

Стефанос самый молодой теннисист, которому это удалось

03 ноября 2023, 19:10 | Обновлено 03 ноября 2023, 19:15
131
0
Циципас выиграл 300-й матч в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл Карена Хачанова в четвертьфинале Мастерса в Париже (6:3, 6:4).

Для грека это 300-я победа в карьере. Он стал первым игроком 1998 года рождения или моложе, преодолевшим этот рубеж.

Циципас в следующем раунде дальше сыграет с Григором Димитровым из Болгарии, который ранее отцепил из Чемпионской гонки поляка Хуберта Хуркача.

Отметим, что сам Циципас вчера обеспечил себе участие на турнира ATP Finals, который состоится в Турине.

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Стефанос Циципас ATP Париж Карен Хачанов
Источник Twitter
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