ATP03 ноября 2023, 19:10 | Обновлено 03 ноября 2023, 19:15
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Циципас выиграл 300-й матч в карьере
Стефанос самый молодой теннисист, которому это удалось
03 ноября 2023, 19:10 | Обновлено 03 ноября 2023, 19:15
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Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл Карена Хачанова в четвертьфинале Мастерса в Париже (6:3, 6:4).
Для грека это 300-я победа в карьере. Он стал первым игроком 1998 года рождения или моложе, преодолевшим этот рубеж.
Циципас в следующем раунде дальше сыграет с Григором Димитровым из Болгарии, который ранее отцепил из Чемпионской гонки поляка Хуберта Хуркача.
Отметим, что сам Циципас вчера обеспечил себе участие на турнира ATP Finals, который состоится в Турине.
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