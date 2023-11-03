Хуркач не смог. Осталось 3 претендента на два места на Итоговом турнире ATP

Польский теннисист Хуберт Хуркач проиграл матч 1/4 финала на Мастерсе в Париже Григору Димитрову из Болгарии (1:6, 6:4, 4:6) и потерял шансы квалифицироваться на Итоговый турнир ATP.

На данный момент на последние две путевки в Турин претендуют Хольгер Руне, Александр Зверев и Алекс де Минаур.

Отметим, что шестым участником вчера стал грек Стефанос Циципас, который обеспечил себе это право после выхода в 1/4 финала в Париже. Он выступит на Итоговом пятый год подряд.

Остальные пять участников: Карлос Алькарас, Новак Джокович, Янник Синнер, Даниил Медведев и Андрей Рублев.