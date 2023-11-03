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  4. Хуркач не смог. Осталось 3 претендента на два места на Итоговом турнире ATP
ATP
03 ноября 2023, 18:35 |
440
0

Хуркач не смог. Осталось 3 претендента на два места на Итоговом турнире ATP

Хуберт проиграл в 1/4 финала на Мастерсе в Париже

03 ноября 2023, 18:35 |
440
0
Хуркач не смог. Осталось 3 претендента на два места на Итоговом турнире ATP
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуберт Хуркач

Польский теннисист Хуберт Хуркач проиграл матч 1/4 финала на Мастерсе в Париже Григору Димитрову из Болгарии (1:6, 6:4, 4:6) и потерял шансы квалифицироваться на Итоговый турнир ATP.

На данный момент на последние две путевки в Турин претендуют Хольгер Руне, Александр Зверев и Алекс де Минаур.

Отметим, что шестым участником вчера стал грек Стефанос Циципас, который обеспечил себе это право после выхода в 1/4 финала в Париже. Он выступит на Итоговом пятый год подряд.

Остальные пять участников: Карлос Алькарас, Новак Джокович, Янник Синнер, Даниил Медведев и Андрей Рублев.

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Джокович чуть не проиграл. Определены пары 1/4 финала на Мастерсе в Париже
ATP Париж Хуберт Хуркач Григор Димитров Стефанос Циципас
Источник Sport.ua
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