С Чарли и Ноле. Определены 5 из 8 участников Итогового турнира АТР 2023

С 12 по 19 ноября в Турине (Италия) пройдет Итоговый турнира АТР 2023.

На заключительные соревнования года уже квалифицировались 5 из 8 участников:

Карлос Алькарас

Карлос Алькарас Новак Джокович

Новак Джокович Янник Синнер

Янник Синнер Даниил Медведев

Андрей Рублев

Еще три участника будут определены позже.

В прошлом году победителем АТР Finas стал Новак Джокович, который в финале обыграл Каспера Рууда.

Гонка АТР на Итоговый турнир 2023