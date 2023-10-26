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  4. С Чарли и Ноле. Определены 5 из 8 участников Итогового турнира АТР 2023
ATP
26 октября 2023, 20:42 |
1801
0

С Чарли и Ноле. Определены 5 из 8 участников Итогового турнира АТР 2023

Турнир АТР Finals пройдет с 12 по 19 ноября в Турине

26 октября 2023, 20:42 |
1801
0
С Чарли и Ноле. Определены 5 из 8 участников Итогового турнира АТР 2023
Getty Images/Global Images Ukraine

С 12 по 19 ноября в Турине (Италия) пройдет Итоговый турнира АТР 2023.

На заключительные соревнования года уже квалифицировались 5 из 8 участников:

  • Карлос Алькарас
  • Новак Джокович
  • Янник Синнер
  • Даниил Медведев
  • Андрей Рублев

Еще три участника будут определены позже.

В прошлом году победителем АТР Finas стал Новак Джокович, который в финале обыграл Каспера Рууда.

Гонка АТР на Итоговый турнир 2023

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Итоговый турнир ATP Карлос Алькарас (теннисист) Новак Джокович Янник Синнер Даниил Медведев Андрей Рублев
Источник Sport.ua
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