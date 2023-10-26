ATP26 октября 2023, 20:42 |
1801
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С Чарли и Ноле. Определены 5 из 8 участников Итогового турнира АТР 2023
Турнир АТР Finals пройдет с 12 по 19 ноября в Турине
26 октября 2023, 20:42 |
1801
0
С 12 по 19 ноября в Турине (Италия) пройдет Итоговый турнира АТР 2023.
На заключительные соревнования года уже квалифицировались 5 из 8 участников:
- Карлос Алькарас
- Новак Джокович
- Янник Синнер
- Даниил Медведев
- Андрей Рублев
Еще три участника будут определены позже.
В прошлом году победителем АТР Finas стал Новак Джокович, который в финале обыграл Каспера Рууда.
Гонка АТР на Итоговый турнир 2023
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