Динамо проиграло Шахтеру. Киевляне продлили серию без побед в УПЛ

Динамо в матче чемпионата Украины проиграло Шахтеру со счетом 0:1. Серия без побед в УПЛ команды Мирчи Луческу продлилась уже до четырех встреч.

До Шахтера киевляне проиграли Полесью и Днепру-1, а также сыграли вничью с Колосом. Последняя победа в УПЛ на данный момент была в поединке с Александрией 1 октября.

Дальше проще не будет. В следующем туре состоится матч с Кривбассом, а затем встреча с Рухом.