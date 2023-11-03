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  4. Динамо проиграло Шахтеру. Киевляне продлили серию без побед в УПЛ
Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 19:06 |
1285
6

Динамо проиграло Шахтеру. Киевляне продлили серию без побед в УПЛ

А дальше игра с Кривбассом

03 ноября 2023, 19:06 |
1285
6
Динамо проиграло Шахтеру. Киевляне продлили серию без побед в УПЛ
ФК Динамо Киев

Динамо в матче чемпионата Украины проиграло Шахтеру со счетом 0:1. Серия без побед в УПЛ команды Мирчи Луческу продлилась уже до четырех встреч.

До Шахтера киевляне проиграли Полесью и Днепру-1, а также сыграли вничью с Колосом. Последняя победа в УПЛ на данный момент была в поединке с Александрией 1 октября.

Дальше проще не будет. В следующем туре состоится матч с Кривбассом, а затем встреча с Рухом.

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Динамо Киев Динамо - Шахтер Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Перець
Чекаємо пресконференцію Луческу хто винен ,тільки не я 
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+1
4p7eH
сікана, боднаря і крицьківа в динамо треба відати
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+1
Alexander Киев
дінама знову програло у футбол   Стабільність
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0
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OKs100
А какой рекорд серии без побед?
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0
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