Украина. Премьер лига03 ноября 2023, 19:06 |
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Динамо проиграло Шахтеру. Киевляне продлили серию без побед в УПЛ
А дальше игра с Кривбассом
03 ноября 2023, 19:06 |
1285
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Динамо в матче чемпионата Украины проиграло Шахтеру со счетом 0:1. Серия без побед в УПЛ команды Мирчи Луческу продлилась уже до четырех встреч.
До Шахтера киевляне проиграли Полесью и Днепру-1, а также сыграли вничью с Колосом. Последняя победа в УПЛ на данный момент была в поединке с Александрией 1 октября.
Дальше проще не будет. В следующем туре состоится матч с Кривбассом, а затем встреча с Рухом.
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Комментарии 6
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Чекаємо пресконференцію Луческу хто винен ,тільки не я
сікана, боднаря і крицьківа в динамо треба відати
дінама знову програло у футбол Стабільність
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А какой рекорд серии без побед?
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