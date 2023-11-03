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Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 18:53 | Обновлено 03 ноября 2023, 19:34
3258
1

Дебют молодого игрока. Луческу доверился 17-летнему форварду

Матвей Пономаренко вышел на поле

03 ноября 2023, 18:53 | Обновлено 03 ноября 2023, 19:34
3258
1
Дебют молодого игрока. Луческу доверился 17-летнему форварду
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

В конце матча против Шахтера в первой команде Динамо дебютировал форвард Матвей Пономаренко. Ранее сообщалось, что игрок может выйти в основе, учитывая проблемы киевлян в атаке.

17-летний Пономаренко ранее уже привлекался к тренировкам команды Мирчи Луческу и прошел сбор, однако в первой команде еще не выступал.

В нынешнем сезоне юношеского чемпионата Украины Матвей забил 13 голов.

Киевляне проиграли со счетом 0:1.

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Динамо - Шахтер Динамо Киев Матвей Пономаренко Украинская Премьер-лига Мирча Луческу Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу дебют
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Микола Захарченко
Що з того , що вийшов на 2 хвилини , потрібно було випускати на весь другий тайм , можливо щось би й показав ...
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