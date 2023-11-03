Украина. Премьер лига03 ноября 2023, 18:53 | Обновлено 03 ноября 2023, 19:34
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Дебют молодого игрока. Луческу доверился 17-летнему форварду
Матвей Пономаренко вышел на поле
03 ноября 2023, 18:53 | Обновлено 03 ноября 2023, 19:34
3258
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В конце матча против Шахтера в первой команде Динамо дебютировал форвард Матвей Пономаренко. Ранее сообщалось, что игрок может выйти в основе, учитывая проблемы киевлян в атаке.
17-летний Пономаренко ранее уже привлекался к тренировкам команды Мирчи Луческу и прошел сбор, однако в первой команде еще не выступал.
В нынешнем сезоне юношеского чемпионата Украины Матвей забил 13 голов.
Киевляне проиграли со счетом 0:1.
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