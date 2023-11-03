Дебют молодого игрока. Луческу доверился 17-летнему форварду

В конце матча против Шахтера в первой команде Динамо дебютировал форвард Матвей Пономаренко. Ранее сообщалось, что игрок может выйти в основе, учитывая проблемы киевлян в атаке.

17-летний Пономаренко ранее уже привлекался к тренировкам команды Мирчи Луческу и прошел сбор, однако в первой команде еще не выступал.

В нынешнем сезоне юношеского чемпионата Украины Матвей забил 13 голов.

Киевляне проиграли со счетом 0:1.