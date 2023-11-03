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Чемпионат Европы
03 ноября 2023, 17:44 | Обновлено 03 ноября 2023, 18:23
1127
0

Сборная Украины проведет спарринг в Гданьске перед матчем с Италией

Спарринг запланирован на 16-е ноября

03 ноября 2023, 17:44 | Обновлено 03 ноября 2023, 18:23
1127
0
Сборная Украины проведет спарринг в Гданьске перед матчем с Италией
УАФ. Виталий Миколенко

Сборная Украины проведет в Гданьске контрольный поединок перед решающим матчем отбора на Евро-2024 с Италией.

Сообщается, что спарринг запланирован на 16-е ноября, соперник пока неизвестен.

Отметим, что национальная сборная Украины сыграет решающий матч отбора на Евро-2024 против команды Италии 20 ноября. Начало в 21:45. Италия отстает от Украины на 3 очка, но имеет в запасе выездной матч против Северной Македонии (17.11).

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Источник Террикон
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