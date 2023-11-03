ФОТО. Ребров и Ярмоленко приехали на матч Динамо – Шахтер

На матч чемпионата Украины между Динамо и Шахтером прибыл тренер сборной Украины Сергей Ребров. Вскоре он должен объявить заявку на решающий матч отбора Евро-2024 против Италии.

Вместе с Ребровым матч смотрят лидеры киевлян и сборной Андрей Ярмоленко и Виталий Буяльский, которые сейчас травмированы.

Ярмоленко точно с Италией не сыграет, а о сроках возвращения Буяльского информации пока нет.