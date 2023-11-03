Украина. Премьер лига03 ноября 2023, 17:30 | Обновлено 03 ноября 2023, 17:32
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ФОТО. Ребров и Ярмоленко приехали на матч Динамо – Шахтер
Ждем заявку на матч с Италией
03 ноября 2023, 17:30 | Обновлено 03 ноября 2023, 17:32
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На матч чемпионата Украины между Динамо и Шахтером прибыл тренер сборной Украины Сергей Ребров. Вскоре он должен объявить заявку на решающий матч отбора Евро-2024 против Италии.
Вместе с Ребровым матч смотрят лидеры киевлян и сборной Андрей Ярмоленко и Виталий Буяльский, которые сейчас травмированы.
Ярмоленко точно с Италией не сыграет, а о сроках возвращения Буяльского информации пока нет.
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