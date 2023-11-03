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  4. Ига Свёнтек – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
03 ноября 2023, 17:26 |
165
0

Ига Свёнтек – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира WTA

03 ноября 2023, 17:26 |
165
0
Ига Свёнтек – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

3 ноября состоятся матчи на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика).

В шестой игровой день на корты выйдут участницы обеих групп. Во втором матче квартета Четумаль сразятся ​Ига Свёнтек из Польши и Онс Жабер из Туниса. Ориентировочное время начала встречи – 03:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли 6 раз, полька выиграла четыре поединка.

В первом матче игрового дня в этом квартете сразятся Коко Гофф из США и Маркета Вондроушова из Чехии.

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

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Итоговый турнир WTA смотреть онлайн Ига Свёнтек Онс Жабер
Источник Sport.ua
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