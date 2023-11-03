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  4. Де Йонг точно пропустит матч против Шахтера
Лига чемпионов
03 ноября 2023, 17:28 |
187
0

Де Йонг точно пропустит матч против Шахтера

Полузащитник восстановится только к концу ноября

03 ноября 2023, 17:28 |
187
0
Де Йонг точно пропустит матч против Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки де Йонг

Ключевой полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг точно пропустит матч четвертого тура Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера», который состоится во вторник, 7 ноября в Гамбурге (начало – в 19:45 по Киеву).

По информации испанских СМИ, де Йонг восстановится в лучшем случае в конце ноября. Он может принять участие в матче против «Райо Вальекано» 25 ноября.

Напомним, де Йонг получил травму голеностопа еще в конце сентября. Первый матч против «Шахтера» (победа 2:1 25 октября) 25-летний нидерландский хавбек также пропускал.

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Френки де Йонг Барселона Лига чемпионов травма
Источник Sport.es
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