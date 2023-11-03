Де Йонг точно пропустит матч против Шахтера
Полузащитник восстановится только к концу ноября
Ключевой полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг точно пропустит матч четвертого тура Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера», который состоится во вторник, 7 ноября в Гамбурге (начало – в 19:45 по Киеву).
По информации испанских СМИ, де Йонг восстановится в лучшем случае в конце ноября. Он может принять участие в матче против «Райо Вальекано» 25 ноября.
Напомним, де Йонг получил травму голеностопа еще в конце сентября. Первый матч против «Шахтера» (победа 2:1 25 октября) 25-летний нидерландский хавбек также пропускал.
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