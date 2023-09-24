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  4. Де Йонг травмировал лодыжку и может не сыграть против Шахтера
Испания
24 сентября 2023, 18:46 |
566
0

Де Йонг травмировал лодыжку и может не сыграть против Шахтера

Матч «Барселоны» против «горняков» состоится через месяц

24 сентября 2023, 18:46 |
566
0
Де Йонг травмировал лодыжку и может не сыграть против Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine

Накануне «Барселона» в очередном поединке испанской Ла Лиги на своем поле добыла победу над «Сельтой» (3:2).

Несмотря на завоеванные три очка, после матча главному тренеру каталонцев Хави было от чего разочаровываться. Еще по ходу первого тайма получил травму и попросил замену ключевой хавбек команды Френки де Йонг.

Детальное медицинское обследование показало, что у де Йонга травма дистального большеберцово-перонеального синдесмоза правой лодыжки.

О сроках восстановления игрока не сообщается, но не исключено, что он пропустит серьезный отрезок времени, и как минимум не сможет сыграть в третьем туре групповой стадии Лиги чемпионов против «Шахтера».

Матч «Барселона» - «Шахтер» запланирован на 25 октября.

Френки де Йонг в нынешнем сезоне провел 5 матчей в Ла Лиге, отличившись 1 забитым мячом.

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Френки де Йонг травма лодыжки Барселона Шахтер Донецк Сельта Барселона - Сельта
Источник ФК Барселона
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