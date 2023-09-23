Барселона оформила суперкамбэк в матче с Сельтой с дублем Левандовски

Состоялся матч 6-го тура Ла Лиги, в котором «Барселона» встречалась с «Сельтой».

Гости выиграли первый тайм со счетом 1:0, а на 76-й минут неожиданно удвоили преимущество. К радости фанатов «сине-гранатовых», команда Хави сумели отыграться. Дважды отличился Роберт Левандовски, победный гол на счету Жоау Канселу.

«Барселона» догнала «Жирону» и занимает первой место в турнирной таблице по дополнительным показателям. «Реал» отстает на одно очко и завтра сыграет против «Атлетико» Мадрид.

Чемпионат Испании. 6-й тур

«Барселона» – «Сельта» – 3:2

Голы: Ларсен (19), Дувикас (76), Левандовски (81, 85), Жоау Канселу (89).

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