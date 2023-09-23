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Чемпионат Испании
Барселона
23.09.2023 19:30 – FT 3 : 2
Сельта
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Испания
23 сентября 2023, 21:50 | Обновлено 23 сентября 2023, 22:16
477
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Барселона оформила суперкамбэк в матче с Сельтой с дублем Левандовски

Первые 80 минут завершились с преимуществом «кельтов» в два мяча

23 сентября 2023, 21:50 | Обновлено 23 сентября 2023, 22:16
477
0
Барселона оформила суперкамбэк в матче с Сельтой с дублем Левандовски
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 6-го тура Ла Лиги, в котором «Барселона» встречалась с «Сельтой».

Гости выиграли первый тайм со счетом 1:0, а на 76-й минут неожиданно удвоили преимущество. К радости фанатов «сине-гранатовых», команда Хави сумели отыграться. Дважды отличился Роберт Левандовски, победный гол на счету Жоау Канселу.

«Барселона» догнала «Жирону» и занимает первой место в турнирной таблице по дополнительным показателям. «Реал» отстает на одно очко и завтра сыграет против «Атлетико» Мадрид.

Чемпионат Испании. 6-й тур

«Барселона» – «Сельта» – 3:2
Голы: Ларсен (19), Дувикас (76), Левандовски (81, 85), Жоау Канселу (89).

ТУРНИРАЯ ТАБЛИЦА

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Канселу (Барселона).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Анастасиос Дувикас (Сельта).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Йорген Странд-Ларсен (Сельта).
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Барселона Сельта чемпионат Испании по футболу Роберт Левандовски
Источник Sport.ua
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