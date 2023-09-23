Барселона – Сельта – 3:2. Дубль Левандовски за 4 минуты. Видео голов, обзор
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23 сентября состоялся матч 6-го тура Ла Лиги между клубами «Барселона» и «Сельта». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «сине-гранатовых».
До 81-й минуты хозяева уступали 0:2, однако вначале за 4 минуты Роберт Левандовски оформил дубль, а затем на 89-й Жоау Канселу вырвал победу.
Ла Лига. 6-й тур. 23 сентября
Барселона – Сельта – 3:2
Голы: Левандовски (81, 85), Жоау Канселу (89) – Ларсен (19), Дувикас (76)
Видео голов и обзор матча:
ГОЛ! 0:1 Ларсен, 19 мин.
ГОЛ! 0:2 Дувикас, 76 мин.
ГОЛ! 1:2 Левандовски, 81 мин.
ГОЛ! 2:2 Левандовски, 85 мин.
ГОЛ! 3:2 Канселу, 89 мин.
События матча
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