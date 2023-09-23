23 сентября состоялся матч 6-го тура Ла Лиги между клубами «Барселона» и «Сельта». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «сине-гранатовых».

До 81-й минуты хозяева уступали 0:2, однако вначале за 4 минуты Роберт Левандовски оформил дубль, а затем на 89-й Жоау Канселу вырвал победу.

Ла Лига. 6-й тур. 23 сентября

Барселона – Сельта – 3:2

Голы: Левандовски (81, 85), Жоау Канселу (89) – Ларсен (19), Дувикас (76)

Видео голов и обзор матча:

ГОЛ! 0:1 Ларсен, 19 мин.

ГОЛ! 0:2 Дувикас, 76 мин.

ГОЛ! 1:2 Левандовски, 81 мин.

ГОЛ! 2:2 Левандовски, 85 мин.

ГОЛ! 3:2 Канселу, 89 мин.