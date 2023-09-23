Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона – Сельта – 3:2. Дубль Левандовски за 4 минуты. Видео голов, обзор
Чемпионат Испании
Барселона
23.09.2023 19:30 – FT 3 : 2
Сельта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
23 сентября 2023, 22:41 | Обновлено 23 сентября 2023, 22:42
629
0

Барселона – Сельта – 3:2. Дубль Левандовски за 4 минуты. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Ла Лиги

23 сентября 2023, 22:41 | Обновлено 23 сентября 2023, 22:42
629
0
Барселона – Сельта – 3:2. Дубль Левандовски за 4 минуты. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

23 сентября состоялся матч 6-го тура Ла Лиги между клубами «Барселона» и «Сельта». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «сине-гранатовых».

До 81-й минуты хозяева уступали 0:2, однако вначале за 4 минуты Роберт Левандовски оформил дубль, а затем на 89-й Жоау Канселу вырвал победу.

Ла Лига. 6-й тур. 23 сентября

Барселона – Сельта – 3:2

Голы: Левандовски (81, 85), Жоау Канселу (89) – Ларсен (19), Дувикас (76)

Видео голов и обзор матча:

ГОЛ! 0:1 Ларсен, 19 мин.

ГОЛ! 0:2 Дувикас, 76 мин.

ГОЛ! 1:2 Левандовски, 81 мин.

ГОЛ! 2:2 Левандовски, 85 мин.

ГОЛ! 3:2 Канселу, 89 мин.

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Канселу (Барселона).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Анастасиос Дувикас (Сельта).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Йорген Странд-Ларсен (Сельта).
По теме:
Стало известно, почему Яремчук не попал в заявку на матч Валенсии в Ла Лиге
Рух – Шахтер – 1:1. Много вопросов к судейству. Видео голов и обзор матча
Милан vs Верона, Сассуоло сенсационно обыграл Ювентус в матче с 6 голами
Барселона Сельта Барселона - Сельта видео голов и обзор Роберт Левандовски Жоау Канселу Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. И сразу шедевр! Бражко отличился своим первым голом за Динамо
Футбол | 23 сентября 2023, 13:22 4
ВИДЕО. И сразу шедевр! Бражко отличился своим первым голом за Динамо
ВИДЕО. И сразу шедевр! Бражко отличился своим первым голом за Динамо

Хавбек открыл счет в матче с «ЛНЗ»

Мирослав СТУПАР: «Нарушение Ракицкого не тянуло на красную карточку»
Футбол | 23 сентября 2023, 22:51 1
Мирослав СТУПАР: «Нарушение Ракицкого не тянуло на красную карточку»
Мирослав СТУПАР: «Нарушение Ракицкого не тянуло на красную карточку»

Известный в прошлом арбитр разобрал спорные моменты в матче «Рух» – «Шахтер»

Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 23.09.2023, 07:05
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
ЦЫГАНЫК: «С 1996 года не помню, чтобы судьи так утюжили Шахтер в Украине»
Футбол | 23.09.2023, 20:45
ЦЫГАНЫК: «С 1996 года не помню, чтобы судьи так утюжили Шахтер в Украине»
ЦЫГАНЫК: «С 1996 года не помню, чтобы судьи так утюжили Шахтер в Украине»
Кейн оформил хет-трик и два ассиста, Бавария забила 7 голов
Футбол | 23.09.2023, 18:30
Кейн оформил хет-трик и два ассиста, Бавария забила 7 голов
Кейн оформил хет-трик и два ассиста, Бавария забила 7 голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Крах защиты. Черноморец поиздевался в гостях над Александрией
Крах защиты. Черноморец поиздевался в гостях над Александрией
22.09.2023, 21:01 46
Футбол
Первая победа сборной Украины в олимпийском отборе в Китае
Первая победа сборной Украины в олимпийском отборе в Китае
23.09.2023, 07:08 2
Волейбол
Александр ПАНКОВ – о Милевском: «Трудно спасти того, кто не хочет спасения»
Александр ПАНКОВ – о Милевском: «Трудно спасти того, кто не хочет спасения»
22.09.2023, 10:05 13
Футбол
ВИДЕО. Был риск. Артем Довбик оформил гол в матче чемпионата Испании
ВИДЕО. Был риск. Артем Довбик оформил гол в матче чемпионата Испании
23.09.2023, 15:37 5
Футбол
Источник: Челси может отдать Мудрика в аренду уже зимой
Источник: Челси может отдать Мудрика в аренду уже зимой
22.09.2023, 13:19 37
Футбол
ЙОВИЧЕВИЧ: «Ахметову хватило ума получить за Мудрика больше, чем 22 млн»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Ахметову хватило ума получить за Мудрика больше, чем 22 млн»
21.09.2023, 18:41 17
Футбол
Удержали ничью. Заря и Гент поделили очки в Люблине
Удержали ничью. Заря и Гент поделили очки в Люблине
21.09.2023, 23:56 53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем