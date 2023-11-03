ВИДЕО. Снова поскользнулся. Судаков чуть не привез гол в ворота Шахтера
3 ноября донецкий клуб играет против Динамо в матче 13-го тура УПЛ
3 ноября проходит матч 13-го тура УПЛ между командами «Динамо» Киев и «Шахтер» Донецк.
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Поединок проходит на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.
Опасный момент возник у ворот донецкого клуба уже на 40-й секунде встречи.
❗️ ВИДЕО. Снова поскользнулся. Судаков чуть не привез гол в ворота Шахтера
Георгий Судаков поскользнулся во время передачи на голкипера команды Дмитрия Ризныка. К счастью для «горняков», Бенито не успел добежать, а Ризнык выбил мяч в аут.
12 сентября сборная Украины в Милане на стадионе «Сан-Сиро» проводила выездной матч отбора к Евро-2024 против Италии (1:3). Итальянцы уже на 12-й минуте вышли вперед. Давиде Фраттези забил быстрый гол в ворота Украины. Поскользнулся Георгий Судаков при передаче, и мяч достался сопернику в опасной зоне.
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