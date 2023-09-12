Не угадал с шипами? Судаков переобулся после ошибки в игре с Италией

Во вторник, 12 сентября, сборная Украины в Милане на стадионе «Сан-Сиро» проводит выездной матч отбора к Евро-2024 против Италии.

Итальянцы уже на 12-й минуте вышли вперед. Давиде Фраттези забил быстрый гол в ворота Украины. Поскользнулся Георгий Судаков при передаче, и мяч достался сопернику в опасной зоне.

Отметим, что через несколько минут после этого 21-летний полузащитник прибежал переобуваться.