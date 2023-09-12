Чемпионат Европы12 сентября 2023, 22:27 | Обновлено 12 сентября 2023, 22:45
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Не угадал с шипами? Судаков переобулся после ошибки в игре с Италией
Георгий допустил досадную ошибку в начале матча
12 сентября 2023, 22:27 | Обновлено 12 сентября 2023, 22:45
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Во вторник, 12 сентября, сборная Украины в Милане на стадионе «Сан-Сиро» проводит выездной матч отбора к Евро-2024 против Италии.
Итальянцы уже на 12-й минуте вышли вперед. Давиде Фраттези забил быстрый гол в ворота Украины. Поскользнулся Георгий Судаков при передаче, и мяч достался сопернику в опасной зоне.
Отметим, что через несколько минут после этого 21-летний полузащитник прибежал переобуваться.
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Не угадал, что обуть на важный матч сборной?! Ну, с кем не бывает
Це міняє справу. Шипи винуваті, що він провалився в захисті, та привіз гол.
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