Эрик ТЕН ХАГ: «У меня хороший состав»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг доволен своими подчиненными:

«У меня хороший состав. Я уверен в игроках, которых имею в раздевалке. Мы видели этих игроков в прошлом сезоне, они могут играть лучше, но это моя задача. Я должен помочь им играть лучше. Я должен брать на себя ответственность. Я прилагаю все усилия, чтобы исправить ситуацию».

В этом сезоне «МЮ» выступает значительно слабее ожиданий болельщиков. Команда набрала лишь 15 очков в 10 турах Английской Премьер-лиги, одержав 5 побед и потерпев 5 поражений.