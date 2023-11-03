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  4. Эрик ТЕН ХАГ: «У меня хороший состав»
Англия
03 ноября 2023, 17:03 |
197
1

Эрик ТЕН ХАГ: «У меня хороший состав»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» доволен своими подчиненными

03 ноября 2023, 17:03 |
197
1
Эрик ТЕН ХАГ: «У меня хороший состав»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг доволен своими подчиненными:

«У меня хороший состав. Я уверен в игроках, которых имею в раздевалке. Мы видели этих игроков в прошлом сезоне, они могут играть лучше, но это моя задача. Я должен помочь им играть лучше. Я должен брать на себя ответственность. Я прилагаю все усилия, чтобы исправить ситуацию».

В этом сезоне «МЮ» выступает значительно слабее ожиданий болельщиков. Команда набрала лишь 15 очков в 10 турах Английской Премьер-лиги, одержав 5 побед и потерпев 5 поражений.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 1
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alex55
если бы он сказал что-то другое, его погнали бы ссаными тряпками из раздевалки.
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