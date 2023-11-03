Эрик ТЕН ХАГ: «У меня хороший состав»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» доволен своими подчиненными
Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг доволен своими подчиненными:
«У меня хороший состав. Я уверен в игроках, которых имею в раздевалке. Мы видели этих игроков в прошлом сезоне, они могут играть лучше, но это моя задача. Я должен помочь им играть лучше. Я должен брать на себя ответственность. Я прилагаю все усилия, чтобы исправить ситуацию».
В этом сезоне «МЮ» выступает значительно слабее ожиданий болельщиков. Команда набрала лишь 15 очков в 10 турах Английской Премьер-лиги, одержав 5 побед и потерпев 5 поражений.
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