Лэмпард может возглавить клуб из Чемпионшипа

Легендарный экс-полузащитник сборной Англии Фрэнк Лэмпард в ближайшее время может вернуться к тренерской работе. По информации Bristol Live, в его услугах заинтересован клуб Чемпионшипа «Бристоль Сити».

Клуб рассматривает несколько наставников, однако Лэмпард является приоритетной кандидатурой. На данный момент «Бристоль Сити» занимает 15-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, где выступают 24 команды.

Предыдущим местом работы Лэмпарда был «Челси», который он возглавлял в апреле – мае текущего года. В октябре сообщалось о том, что Лэмпард может возглавить «Рейнджерс».