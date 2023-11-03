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  4. Лэмпард может возглавить клуб из Чемпионшипа
Чемпионшип
03 ноября 2023, 15:57 |
302
0

Лэмпард может возглавить клуб из Чемпионшипа

Тренером интересуется «Бристоль Сити»

03 ноября 2023, 15:57 |
302
0
Лэмпард может возглавить клуб из Чемпионшипа
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Легендарный экс-полузащитник сборной Англии Фрэнк Лэмпард в ближайшее время может вернуться к тренерской работе. По информации Bristol Live, в его услугах заинтересован клуб Чемпионшипа «Бристоль Сити».

Клуб рассматривает несколько наставников, однако Лэмпард является приоритетной кандидатурой. На данный момент «Бристоль Сити» занимает 15-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, где выступают 24 команды.

Предыдущим местом работы Лэмпарда был «Челси», который он возглавлял в апреле – мае текущего года. В октябре сообщалось о том, что Лэмпард может возглавить «Рейнджерс».

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Фрэнк Лэмпард Бристоль Сити Чемпионшип
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