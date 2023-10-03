Лэмпард может возобновить тренерскую карьеру

Бывший наставник лондонского клуба «Челси» Фрэнк Лэмпард входит в число претендентов на пост главного тренера клуба «Глазго Рейнджерс».

Сообщается, что 45-летний специалист открыт к переговорам с шотландским клубом.

Как известно, последним местом работы Лэмпарда был «Челси». «Синих» он временно возглавлял в концовке предыдущего сезона. До этого Фрэнк работал в «Эвертоне» и «Дерби Каунти».

1 октября «Глазго Рейнджерс» объявил об увольнении главного тренера команды Майкла Бейла. «Джерс» в таблице чемпионата Шотландии занимает 3-е место, имея 12 очков после 7 матчей. Он проигрывает 7 очков «Селтику», который идет на первой позиции.

Ранее Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями от первого гола за «Челси» украинского полузащитник Михаила Мудрика.