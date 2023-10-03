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Англия
03 октября 2023, 18:55 | Обновлено 03 октября 2023, 18:57
337
0

Лэмпард может возобновить тренерскую карьеру

Экс-тренером «Челси» и «Эвертона» заинтересовались в Шотландии

03 октября 2023, 18:55 | Обновлено 03 октября 2023, 18:57
337
0
Лэмпард может возобновить тренерскую карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Бывший наставник лондонского клуба «Челси» Фрэнк Лэмпард входит в число претендентов на пост главного тренера клуба «Глазго Рейнджерс».

Сообщается, что 45-летний специалист открыт к переговорам с шотландским клубом.

Как известно, последним местом работы Лэмпарда был «Челси». «Синих» он временно возглавлял в концовке предыдущего сезона. До этого Фрэнк работал в «Эвертоне» и «Дерби Каунти».

1 октября «Глазго Рейнджерс» объявил об увольнении главного тренера команды Майкла Бейла. «Джерс» в таблице чемпионата Шотландии занимает 3-е место, имея 12 очков после 7 матчей. Он проигрывает 7 очков «Селтику», который идет на первой позиции.

Ранее Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями от первого гола за «Челси» украинского полузащитник Михаила Мудрика.

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Глазго Рейнджерс Фрэнк Лэмпард чемпионат Шотландии по футболу
Источник The Telegraph
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