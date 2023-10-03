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Major League Soccer
03 октября 2023, 18:36 | Обновлено 03 октября 2023, 18:40
650
1

Фрэнк ЛЭМПАРД: «Мудрик обретет большую уверенность»

Экс-тренер «Челси» – о первом голе Мудрика за «синих»

03 октября 2023, 18:36 | Обновлено 03 октября 2023, 18:40
650
1
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Мудрик обретет большую уверенность»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший наставник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями от первого гола за команду украинского полузащитника «синих» Михаила Мудрика, который поразил ворота «Фулхэма» в матче 7-го тура АПЛ (2:0).

«После своего гола он обретет большую уверенность. Я рад за него», – признался Лэмпард, который, напомним, руководил «Челси» в концовке предыдущего сезона-2022/2023.

Напомним, ранее оценку игре Михаила Мудрика дал его партнер по «Челси» Леви Колуилл.

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Фрэнк Лэмпард Михаил Мудрик Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси Фулхэм - Челси
Источник Marca
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Комментарии 1
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AutumnBridge
Так это и виделось.    К Рождеству будет как огурчик.   А после боксин-дэй через день на ремень.)
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Теннис
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