Фрэнк ЛЭМПАРД: «Мудрик обретет большую уверенность»

Бывший наставник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями от первого гола за команду украинского полузащитника «синих» Михаила Мудрика, который поразил ворота «Фулхэма» в матче 7-го тура АПЛ (2:0).

«После своего гола он обретет большую уверенность. Я рад за него», – признался Лэмпард, который, напомним, руководил «Челси» в концовке предыдущего сезона-2022/2023.

Напомним, ранее оценку игре Михаила Мудрика дал его партнер по «Челси» Леви Колуилл.