Major League Soccer03 октября 2023, 18:36 | Обновлено 03 октября 2023, 18:40
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Фрэнк ЛЭМПАРД: «Мудрик обретет большую уверенность»
Экс-тренер «Челси» – о первом голе Мудрика за «синих»
03 октября 2023, 18:36 | Обновлено 03 октября 2023, 18:40
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Бывший наставник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями от первого гола за команду украинского полузащитника «синих» Михаила Мудрика, который поразил ворота «Фулхэма» в матче 7-го тура АПЛ (2:0).
«После своего гола он обретет большую уверенность. Я рад за него», – признался Лэмпард, который, напомним, руководил «Челси» в концовке предыдущего сезона-2022/2023.
Напомним, ранее оценку игре Михаила Мудрика дал его партнер по «Челси» Леви Колуилл.
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Так это и виделось. К Рождеству будет как огурчик. А после боксин-дэй через день на ремень.)
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