Леви КОЛУИЛЛ: «Мудрик может стать одним из лучших в мире»

Защитник «Челси» Леви Колуилл похвалил Михаила Мудрика после его дебютного гола за клуб в матче с «Фулхэмом»:

«Это потрясающе, я так рад за него, это было видно по празднованию. Он это заслужил. Он великий игрок, может стать одним из лучших в мире. Теперь речь идет о том, чтобы начать с этой точки.

Ему было тяжело с тех пор, как он присоединился, 100%, но в первом тайме он был великолепен. Каждый может увидеть его качества, и мы постоянно видим это на тренировках. Он очень хороший игрок, и забил потрясающий гол. Теперь ему нужно развивать это».