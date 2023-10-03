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  4. Леви КОЛУИЛЛ: «Мудрик может стать одним из лучших в мире»
Англия
03 октября 2023, 17:21 | Обновлено 03 октября 2023, 17:30
794
3

Леви КОЛУИЛЛ: «Мудрик может стать одним из лучших в мире»

Защитник «Челси» – об украинском вингере команды

03 октября 2023, 17:21 | Обновлено 03 октября 2023, 17:30
794
3
Леви КОЛУИЛЛ: «Мудрик может стать одним из лучших в мире»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Защитник «Челси» Леви Колуилл похвалил Михаила Мудрика после его дебютного гола за клуб в матче с «Фулхэмом»:

«Это потрясающе, я так рад за него, это было видно по празднованию. Он это заслужил. Он великий игрок, может стать одним из лучших в мире. Теперь речь идет о том, чтобы начать с этой точки.

Ему было тяжело с тех пор, как он присоединился, 100%, но в первом тайме он был великолепен. Каждый может увидеть его качества, и мы постоянно видим это на тренировках. Он очень хороший игрок, и забил потрясающий гол. Теперь ему нужно развивать это».

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Леви Колуилл Михаил Мудрик Челси
Источник ФК Челси
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Комментарии 3
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GloryUkraine
А чим той гол "потрясающий"? 
Щоби стати одним з найкращих треба землю гризти на тренуваннях як Роналдо, а на полі викладуватися на всі 100% в кожному моменті.
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+2
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AndiM
Він і так один з найкращих - в жонглюванні.
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